Πάτρα: «Μπλόκο» σε τομές στο κέντρο της πόλης την εορταστική περίοδο

Με επιστολή του προς τους Παρόχους που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών και λοιπών υποδομών, ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπονται εργασίες τομών στο κέντρο της πόλης κατά την εορταστική περίοδο, από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Με επιστολή του προς τους Παρόχους που πραγματοποιούν εργασίες εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών κ.α. ο Δήμος υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπει εργασίες τομών στο κέντρο της πόλης κατά την εορταστική περίοδο από 15-12-2025 έως και τις 7-1-2026.

Ο Δήμος καλεί τους Παρόχους να ελέγξουν το πεδίο των εργασιών ώστε οι χώροι να είναι καθαροί και ασφαλείς, να μην υπάρχουν υλικά εκτός περιφραγμένων - σύμφωνα με τις προδιαγραφές - χώρων και για όλο το προαναφερθέν διάστημα να φροντίσουν να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση όπως εξάλλου ορίζουν οι άδειες που τους έχουν χορηγηθεί.

Εξαιρούνται έκτακτες βλάβες για τις οποίες οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία του Δήμου με e-mail και αναλυτικό σχεδιάγραμμα.

Ο Δήμος ζητά από τους Παρόχους να ενημερώσουν όλους τους εργολάβους τους για τα ανωτέρω.