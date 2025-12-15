Πάτρα: «Μπλόκο» σε τομές στο κέντρο της πόλης την εορταστική περίοδο

Απαγόρευση εργασιών από 15 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου – Υποχρεώσεις και εξαιρέσεις για τους Παρόχους
Με επιστολή του προς τους Παρόχους που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών και λοιπών υποδομών, ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπονται εργασίες τομών στο κέντρο της πόλης κατά την εορταστική περίοδο, από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών.
Ο Δήμος καλεί τους Παρόχους να ελέγξουν το πεδίο των εργασιών ώστε οι χώροι να είναι καθαροί και ασφαλείς, να μην υπάρχουν υλικά εκτός περιφραγμένων - σύμφωνα με τις προδιαγραφές - χώρων και για όλο το προαναφερθέν διάστημα να φροντίσουν να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση όπως εξάλλου ορίζουν οι άδειες που τους έχουν χορηγηθεί.
Εξαιρούνται έκτακτες βλάβες για τις οποίες οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία του Δήμου με e-mail και αναλυτικό σχεδιάγραμμα.
Ο Δήμος ζητά από τους Παρόχους να ενημερώσουν όλους τους εργολάβους τους για τα ανωτέρω.
