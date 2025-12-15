Εντοπίστηκε ελληνικό πλοίο με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Ατλαντικό

Σε μεγάλη επιχείρηση στον Ατλαντικό Ωκεανό προχώρησαν οι διωκτικές αρχές, πραγματοποιώντας έφοδο σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων που μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Από την επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα, ενώ ως βασικός οργανωτής της υπόθεσης φέρεται πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το σκάφος είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας και κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική, όπου φέρεται να φόρτωσε το παράνομο φορτίο. Το πλοίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, το οποίο το έθεσε υπό διακριτική παρακολούθηση πριν ξεκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησής του σε λιμάνι, προκειμένου να γίνει η πλήρης καταγραφή των ναρκωτικών.

Στο πλοίο επέβαιναν πέντε μέλη πληρώματος, τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί. Παράλληλα, άλλες πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε αποκομίσει μεγάλα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται Έλληνας επιχειρηματίας, γνωστός στο παρελθόν από τη θητεία του ως πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος φέρεται να είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος τους. Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστή αλλά συναφή υπόθεση, κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης ενός τόνου στο λιμάνι του Πειραιά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για κοινή διαδρομή μεταφοράς από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.