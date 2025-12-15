Αχαΐα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Αμετακίνητοι στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, συνεχίζοντας για ακόμη μία ημέρα τις κινητοποιήσεις τους.

Το μπλόκο στην Περιμετρική Οδό Πατρών, στον κόμβο της Εγλυκάδας, παραμένει στημένο για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στο σημείο.

Αύριο, Τρίτη, στις 19.30, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας διοργανώνει συλλαλητήριο στο μπλόκο της Εγλυκάδας, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν και συνταξιουχικά σωματεία από διάφορους κλάδους, ενώ έχει προγραμματιστεί προσυγκέντρωση στις 19.00 στον δημοτικό χώρο στάθμευσης «Γ. Καλεντζώτης», απ’ όπου θα υπάρξει μετακίνηση προς το σημείο με λεωφορεία.

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε άλλα σημεία της Αχαΐας. Στην Κάτω Αχαΐα και στο Αίγιο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιαλείας διατηρούν τα μπλόκα τους, προχωρώντας σε ολιγόωρους αποκλεισμούς στους οδικούς άξονες Πατρών–Πύργου και Πατρών–Κορίνθου.

Οι κινητοποιήσεις, όπως επισημαίνουν, θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.