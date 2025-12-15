Αίγιο: Έρχεται το Μαγικό Εργοστάσιο Σοκολάτας του Αϊ-Βασίλη, στο Πάρκο των Χριστουγέννων

Το αγαπημένο Πάρκο Των Χριστουγέννων, ο θεσμός που έχουν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, επιστρέφει και φέτος στο Αίγιο, πιο μεγάλο και εντυπωσιακό από ποτέ, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη πολιτεία.!

Φέτος, μια υπέροχη Χριστουγεννιάτικη διαδρομή ξεκινάει από την Τρίγωνη πλατεία (Βάλφουρ) κάνει μια «χιονοστάση» στην πλατεία Αγίας Λαύρας και το υπέροχο παγοδρόμιο και καταλήγει στην πλατεία και τον κήπο των Υψηλών Αλωνιών οι οποίοι μεταμορφώνονται και φέτος σε έναν κόσμο γεμάτο γλυκές εκπλήξεις, χρώματα και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Από τις 17 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η Chocoland – Το Μαγικό Εργοστάσιο Σοκολάτας του Αϊ -Βασίλη, ανοίγει τις πύλες της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό γιορτινό ταξίδι, όπου η φαντασία, η χαρά και το άρωμα της σοκολάτας πρωταγωνιστούν.

Τι θα συναντήσετε στη Chocoland και στο Μαγικό Εργοστάσιο Σοκολάτας του Αϊ-Βασίλη:

Ένα υπέροχο παγοδρόμιο

διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργικά εργαστήρια

θεατρικά, μουσικά και κινηματογραφικά δρώμενα

γλυκές λιχουδιές και αρώματα σοκολάτας

στιγμές χαράς, παιχνιδιού και φαντασίας για παιδιά και ενήλικες

Πολλές εκπλήξεις που θα ξετρελάνουν τα παιδιά



Φωταγώγηση Δέντρου – Πλατεία Αγίας Λαύρας, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Επίσημη Έναρξη: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου | ώρα 20:00

Η Chocoland ανοίγει επίσημα τις πύλες της με μια γιορτινή βραδιά έναρξης, γεμάτη μουσική, εκπλήξεις και μαγικά δρώμενα που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους.

Την ίδια βραδιά, το κοινό θα απολαύσει:

Συναυλία με τη Σοφία Μανουσάκη, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία

Γλυκά κεράσματα και παγωτό από τη Gelateria & Ζαχαροπλαστεία Δημητρίου

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και πολλές εκπλήξεις



Το Πάρκο των Χριστουγέννων θα φιλοξενεί καθημερινά δράσεις, εκδηλώσεις, σχολικές συμμετοχές, φιλανθρωπικά bazaar και καλλιτεχνικά δρώμενα, δημιουργώντας έναν ζωντανό, ανοιχτό χώρο πολιτισμού και γιορτής για όλους.

Κήπος & Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, Πλατεία Αγίας Λαύρας και Τρίγωνη πλατεία, Αίγιο

Είσοδος και δράσεις δωρεάν

Ωράριο Λειτουργίας 10:00 - 22:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2691026694-εσωτ.4,

