Ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος επικαιροποίησε τη στήριξή του στους αγρότες - κτηνοτρόφους - ΒΙΝΤΕΟ

Ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος επανήλθε στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων επικαιροποιώντας τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών εξάλλου τοποθετήθηκε δημόσια εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία δηλώνει τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα και με τον μητροπολίτη Πατρών ο αγώνας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα χαρακτηρίζεται δίκαιος, ενώ τονίζεται πως πρόκειται για ανθρώπους που με τη δουλειά και τις θυσίες τους στηρίζουν την πατρίδα και δικαιούνται την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ο κ. Χρυσόστομος επανήλθε στο θέμα κατά τη διάρκεια αγιασμού στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Ο μητροπολίτης Πατρών επισήμανε επίσης ότι όσοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες - όπως και ο ίδιος- έχουν βιώσει άμεσα τις δυσκολίες της ζωής στην ύπαιθρο, γνωρίζοντας τις θυσίες και τους συνεχείς αγώνες που απαιτούνται για την πρόοδο και τη διατήρηση του τόπου.