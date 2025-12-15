Αυστραλία: Ενα 10χρονο κορίτσι, δύο ραβίνοι και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος - Ποια είναι τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, όπου πάνω από χίλιοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή των Φώτων, το Χάνουκα.

Οπως μεταδίδει το BBC, οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται δύο ραβίνοι, ένας επιζών του Ολοκαυτώματος και ένα 10χρονο κορίτσι.

Το BBC, σε ρεπορτάζ του, παραθέτει όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής σχετικά με τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Ματίλντα, 10 ετών

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα 10χρονο κορίτσι με το όνομα Ματίλντα.

Η Ιρίνα Γκούντχιου, η οποία πραγματοποιεί έρανο για τη μητέρα του παιδιού και δήλωσε ότι υπήρξε δασκάλα της Ματίλντα, έγραψε: «Τη γνώρισα ως ένα φωτεινό, χαρούμενο και γεμάτο ζωή παιδί».

Το Ρωσικό Σχολείο Harmony του Σίδνεϊ επιβεβαίωσε ότι η Ματίλντα ήταν μαθήτριά του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι πρώην μαθήτρια του σχολείου μας απεβίωσε στο νοσοκομείο από τραύματα που υπέστη από πυροβολισμούς», ανέφερε το σχολείο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ραβίνος Eλι Σλάνγκερ

Γνωστός ως ο «ραβίνος του Μποντάι», ο 41χρονος Ελι Σλάνγκερ ήταν ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης της Κυριακής.

Ο θάνατος του βρετανικής καταγωγής πατέρα πέντε παιδιών επιβεβαιώθηκε από τον ξάδελφό του, ραβίνο Ζάλμαν Λιούις.

«Ο αγαπημένος μου ξάδελφος, ραβίνος Ελι Σλάνγκερ, δολοφονήθηκε στη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ», έγραψε στο Instagram. «Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα μικρά παιδιά του, καθώς και θείους και αδέλφια. Ηταν ένας πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος».

Νταν Ελκαγιάμ

Ο θάνατος του Γάλλου υπηκόου Νταν Ελκαγιάμ επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο συμπατριώτης μας Νταν Ελκαγιάμ συγκαταλέγεται στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έπληξε εβραϊκές οικογένειες συγκεντρωμένες στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο άνδρας εργαζόταν ως αναλυτής πληροφορικής στη NBCUniversal και είχε μετακομίσει στην Αυστραλία πέρυσι.

Επίσης, η ποδοσφαιρική ομάδα Rockdale Ilinden του δυτικού Σίδνεϊ ανέφερε ότι υπήρξε «αναπόσπαστο μέλος» της πρώτης ομάδας της.

Αλεξάντερ Κλέιτμαν

Ο Αλεξάντερ Κλέιτμαν υπήρξε επιζών του Ολοκαυτώματος και είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την Ουκρανία.

«Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται η σορός του. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει απαντήσεις», δήλωσε η σύζυγός του, Λαρίσα Κλέιτμαν, έξω από νοσοκομείο του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την ίδια, τη στιγμή της επίθεσης ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο σύζυγός της κινήθηκε για να την προστατεύσει.

Πίτερ Μίχερ

Ο πρώην αστυνομικός Πίτερ Μίχερ εργαζόταν ως ανεξάρτητος φωτογράφος στην εκδήλωση, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα ράγκμπι Randwick.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μίχερ είχε υπηρετήσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχαιρε ιδιαίτερου σεβασμού από τους συναδέλφους του.

Ρούβεν Μόρισον

Ο Ρούβεν Μόρισον είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία από την πρώην Σοβιετική Eνωση τη δεκαετία του 1970. Σε συνέντευξή του στο ABC είχε δηλώσει ότι θεωρούσε την Αυστραλία ασφαλές καταφύγιο για την εβραϊκή κοινότητα.

Το Chabad επιβεβαίωσε τον θάνατό του, περιγράφοντάς τον ως επιτυχημένο επιχειρηματία με έντονη φιλανθρωπική δράση.

Ραβίνος Γιαακόβ Λεβιτάν

Ο θάνατος του ραβίνου Γιαακόβ Λεβιτάν επιβεβαιώθηκε από το Chabad, το οποίο τον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα αγαπητό συντονιστή» των δραστηριοτήτων του στο Σίδνεϊ.

Υπηρετούσε επίσης ως γραμματέας του ραβινικού δικαστηρίου της πόλης και συνεργαζόταν με το Κέντρο BINA.