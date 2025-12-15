Ημερίδα στην Πάτρα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και το Πανεπιστήμιο για τον εκφοβισμό στην Εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις", την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών « Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πρωτοβουλία, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιδρύματος, αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και στην ανάδειξη καλών πρακτικών και πολιτικών για την πρόληψη του εκφοβισμού, την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών αλλά και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιώργος A. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΙΑΠ και ο Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα

18:00-18:30 Καλωσόρισμα - Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Γιώργος Α. Παπανδρέου

πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου.

Χρήστος Ι. Μπούρας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών.

18:30-19:00 Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις του Εκφοβισμού

Ευγενία Αρβανίτη

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,

Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γιώργος Νικολάου

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και

Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συντονιστής: Δημήτρης Βεργίδης

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

19:00-19:30 Κουλτούρα Συμπερίληψης και Ασφάλειας στο Σύγχρονο

Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου

Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής

Διεύθυνσης ́Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Δρ. Ζωή Καρανικόλα

ΕΔΙΠ, Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δρ. Χαρά Πίτσου

ΕΔΙΠ, Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής

Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συντονιστής: Καραλής Θανάσης,

Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,

Πανεπιστήμιο Πατρών

19:30-20:00 Βία και Εκφοβισμός στο Διαδίκτυο: Προκλήσεις και Προστασία

Μιχάλης Μπλέτσας

Διευθυντής Πληροφορικής του ΜΙΤ Media Lab, Διοικητής Εθνικής Αρχής

Κυβερνοασφάλειας.

Συντονιστής: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

20:00-20:30 Συζήτηση - Σύνοψη - Συμπεράσματα