Πάτρα: Μετά το Καρναβάλι τα κοινόχρηστα ποδήλατα- Πού θα βρίσκονται οι βάσεις

Μετά το τέλος του Πατρινού Καρναβαλιού αναμένεται να τοποθετηθούν στις βάσεις τους τα νέα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Πατρέων, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του συστήματος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αρχικά, η λειτουργία του συστήματος είχε προγραμματιστεί για το τέλος του 2025, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr η αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου, «στόχος είναι τα ποδήλατα να τεθούν σε χρήση σε μια πιο «ήσυχη» περίοδο για την πόλη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να αποφευχθούν φαινόμενα κακής χρήσης».

Συνολικά, το σύστημα περιλαμβάνει 67 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων τα τέσσερα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα και προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Στην πρώτη φάση, τα ποδήλατα έχουν τοποθετηθεί σε οκτώ σημεία της πόλης, στο πάρκινγκ Καλετζώτη, στην Τριών Συμμάχων (Μόλος), στο Παλαιό Δημαρχείο (Παντανάσσης), στο Νέο Δημαρχείο (Παρθενάκου), στην Αγορά Αργύρη, στα Ψηλαλώνια, στην πλατεία Γεωργίου και στην πλατεία Ομονοίας.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του δικτύου στην Άνω Πόλη, προβλέπεται η προσθήκη δύο ακόμη βάσεων, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και νέες θέσεις μετά τις αναπλάσεις, όπως η πλατεία Όλγας και η πλατεία Πίνδου, καθώς και σημεία στη Μαρίνα, στην πλατεία Μαρούδα και απέναντι από το πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου.

Η χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων θα είναι δωρεάν. Κάθε χρήστης θα διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα με μοναδικό barcode, μέσω της οποίας θα καταγράφονται τα στοιχεία και η χρήση του ποδηλάτου. Η επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά σε σταθμούς φόρτισης, ενώ σε περίπτωση μη επιστροφής, το σύστημα θα συνεχίζει να εμφανίζει το ποδήλατο ως ενεργό στον συγκεκριμένο χρήστη. Η διάρκεια του δανεισμού θα είναι χρονικά περιορισμένη και όχι απεριόριστη, στο πλαίσιο της ορθής και ισότιμης χρήσης του συστήματος.