Τα ηλεκτρικά ποδήλατα

Διαβάζω πως είναι στα πρόθυρα υλοποίησης μια θαυμάσια πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων. Η προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και η τοποθέτησή τους σε σημεία της πόλης, με δωρεάν χρήση από τους δημότες, για τις μικρές μετακινήσεις τους.

Θαρρώ πως με το έργο αυτό επιδιώκεται η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ο καθορισμός όμως των σταθμών σε σημεία του κέντρου της πόλης δεν αποδίδει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όταν ο χρήστης του ποδηλάτου φτάνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης για να πάρει το ποδήλατο είναι «άνθρακες ο θησαυρός»

Οι σταθμοί πρέπει να βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης. (ενδεικτικά αναφέρω: στην Αγυιά, στο Ζαβλάνι, στην Αρόη, στην Εγλυκάδα, στο Ψαροφάι, στα Ζαρουχλέϊκα, στις Ιτιές) και σε σημεία που υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για parking.

To parking Καλετζιώτη είναι ίσως η μόνη σωστή θέση απ’ αυτές που έχουν καθοριστεί, παρά το ότι βρίσκεται στα όρια του ιστορικού κέντρου.

Αυτονόητο βέβαια πως πρέπει να προστατευτούν από τους δολιοφθορείς οι οποίοι δρούν ανεξέλεγκτα, μια και οι ιδεοληψίες της Δημοτικής αρχής στερούν από την πόλη Δημοτική Αστυνομία.