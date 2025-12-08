Πρόταση κόμβου για την λειτουργία του νέου ΚΤΕΛ

Στη νέα του θέση, ο σταθμός λεωφορείων του υπεραστικού ΚΤΕΛ εξυπηρετεί τις συνδυασμένες μεταφορές. Βρίσκεται δίπλα στον σταθμό Κανελλοπούλου, ο οποίος εξυπηρετεί άλλα ΚΤΕΛ και είναι αφετηρία αστικών λεωφορείων προς το νέο λιμάνι. Είναι επίσης δίπλα στον σταθμό ΟΣΕ Αγίου Διονυσίου, ο οποίος δύναται μελλοντικά να αποτελέσει τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας.

Σήμερα, όμως, όπως είναι διαμορφωμένος ο κόμβος (σχήμα 1), τα λεωφορεία που έρχονται από Αθήνα πρέπει να κάνουν κύκλο μέσω των οδών Όθωνος Αμαλίας – Καρόλου – Αγίου Διονυσίου – Νόρμαν.

Η ιδέα είναι τα λεωφορεία να έρχονται και να φεύγουν από την Ηρώων Πολυτεχνείου, χωρίς να επιβαρύνουν την κυκλοφορία της Όθωνος Αμαλίας. Με την πρότασή μας (σχήμα 2), λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήμα του σταθμού ΟΣΕ στη Νόρμαν ρυμοτομείται, δίνουμε λύση. Τα λεωφορεία που έρχονται από την Ηρώων Πολυτεχνείου στρίβουν αριστερά στη λωρίδα εξόδου που δημιουργήθηκε στο κέντρο του δρόμου και εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού. Ελπίζουμε στη συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται, για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα διευκολύνει τη λειτουργία του σταθμού.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση δεν αποτελεί ολοκληρωμένη μελέτη, αλλά ενδεικτική λύση ως προς τη χωροθέτηση και την κυκλοφοριακή οργάνωση. Για την πλήρη ανάπτυξη και τεκμηρίωσή της, θα απαιτηθεί παρέμβαση από μελετητικό γραφείο και εξειδικευμένο συγκοινωνιολόγο, προκειμένου να γίνει ο πλήρης σχεδιασμός και η τελική διαμόρφωση.