Κυβερνοασφάλεια 2025: Οι νέες απειλές και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να προστατευτούν αποτελεσματικά

Η ταχεία ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους. Όλο και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Πάτρα και την Αχαΐα βρίσκονται αντιμέτωπες με περιστατικά ηλεκτρονικών επιθέσεων, υποκλοπών δεδομένων, απόπειρες εξαπάτησης και κυβερνοαπειλές που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε μεγαλύτερους οργανισμούς.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, το 2024 καταγράφηκε αύξηση άνω του 38% στις κυβερνοεπιθέσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ανησυχητικό είναι ότι μεγάλο μέρος αυτών των περιστατικών στοχεύει τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν οργανωμένα συστήματα προστασίας ή εξειδικευμένο προσωπικό για να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά.

Η κυβερνοασφάλεια, επομένως, δεν αποτελεί πλέον μία «τεχνική λεπτομέρεια», αλλά κρίσιμο ζήτημα λειτουργίας, αξιοπιστίας και βιωσιμότητας κάθε σύγχρονης επιχείρησης ανεξάρτητα από μέγεθος, κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.



Οι συχνότερες μορφές κυβερνοεπιθέσεων που πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι απειλές έχουν εξελιχθεί τόσο σε επίπεδο πολυπλοκότητας όσο και σε επίπεδο στόχευσης. Στην Πάτρα και την Αχαΐα, τα περιστατικά που συναντώνται συχνότερα είναι τα ακόλουθα:

1. Phishing – Η πιο συνηθισμένη, αλλά και η πιο αποτελεσματική απειλή

Αποτελεί τη μέθοδο με την οποία επιτήδειοι αποστέλλουν emails ή SMS που μιμούνται επίσημους οργανισμούς (τράπεζες, δημόσιους φορείς, εταιρείες courier).

Στόχος τους είναι η κλοπή κωδικών πρόσβασης ή τραπεζικών στοιχείων.

2. Malware και Ransomware

Κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται σε υπολογιστές και “κλειδώνει” αρχεία ή συστήματα.

Οι επιθέσεις ransomware, ειδικά, έχουν αυξηθεί σημαντικά, συχνά συνοδευόμενες από αίτημα λύτρων για την «απελευθέρωση» των δεδομένων.

3. Επιθέσεις σε websites& e-shops

Αδύναμοι κωδικοί, παλιά plugins και κακή συντήρηση οδηγούν σε “ρίξιμο” ιστοσελίδων, αλλοίωση περιεχομένου ή υποκλοπή στοιχείων πελατών.

4. Υποκλοπές μέσω κοινωνικών δικτύων

Απόπειρες παραβίασης εταιρικών σελίδων και διαφημιστικών λογαριασμών στο Facebook και το Instagram είναι πλέον καθημερινότητα.

5. Παραβιάσεις μέσω κινητών τηλεφώνων

Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται από smartphones, στοχευμένες επιθέσεις εγκατάστασης spyware εμφανίζουν σημαντική αύξηση.



Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Πάτρα είναι πλέον “εύκολος στόχος”

Οι περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες δεν στοχεύουν απαραίτητα μεγάλες εταιρείες.

Στοχεύουν:

επιχειρήσεις χωρίς τεχνική υποστήριξη,

γραφεία χωρίς πολιτικές ασφαλείας,

καταστήματα χωρίς ενημερωμένα συστήματα,

επαγγελματίες που χρησιμοποιούν απλούς ή επαναλαμβανόμενους κωδικούς,

e-shops με παλιά λογισμικά.

Η αδυναμία προστασίας, συνδυαστικά με την αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, δημιουργεί το “τέλειο περιβάλλον” για μια επιτυχημένη επίθεση.



Πώς μπορούν να προστατευτούν οι επιχειρήσεις: Πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς

Η προστασία δεν απαιτεί δύσκολες διαδικασίες ή υπερβολικό κόστος. Απαιτεί, κυρίως, συνέπεια, ενημέρωση και σωστή οργάνωση.

1. Εκπαίδευση προσωπικού

Η ανθρώπινη αδυναμία είναι η Νο1 αιτία επιτυχημένων επιθέσεων.

Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει:

πώς αναγνωρίζεται ένα ύποπτο email,

τι είναι phishing,

πότε δεν πρέπει να ανοίγει συνδέσμους,

πώς αποφεύγονται ύποπτα downloads.

2. Χρήση ισχυρών κωδικών & ενεργοποίηση Two-FactorAuthentication

Η χρήση του ίδιου κωδικού παντού αποτελεί τεράστιο ρίσκο.

Η διπλή επιβεβαίωση (2FA) μειώνει την πιθανότητα παραβίασης κατά 99%.

3. Τακτικές ενημερώσεις συστημάτων και λογισμικού

Παλιά plugins, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές αποτελούν κερκόπορτα εισβολής.

4. Αξιόπιστο Antivirus / EDR

Οι σύγχρονες λύσεις EDR (EndpointDetection&Response) είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από ένα απλό antivirus.

5. Ασφαλής φιλοξενία website (hosting)

Τα συχνότερα περιστατικά παραβίασης websites σχετίζονται με:

φθηνά hosting πακέτα,

απουσία firewall,

παλιά PHP versions,

μη ενημερωμένα plugins.

6. Τακτικά Backups

Το backup είναι η “τελευταία γραμμή άμυνας”.

Αν γίνει επίθεση ransomware, η επιχείρηση σώζεται μόνο αν υπάρχει πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας.



Η κυβερνοασφάλεια ως επένδυση, όχι ως κόστος

Η εμπειρία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν βασικές πολιτικές ασφαλείας:

μειώνουν δραστικά τις πιθανότητες παραβίασης

προστατεύουν τα δεδομένα πελατών

αποφεύγουν διακοπή λειτουργίας

αυξάνουν την αξιοπιστία τους

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR

Σε μια εποχή όπου η φήμη μιας επιχείρησης μπορεί να πληγεί μέσα σε λίγα λεπτά από μια λάθος ενέργεια, η πρόληψη είναι πολύ πιο οικονομική και αποτελεσματική από την αντιμετώπιση των συνεπειών.



Συμπέρασμα

Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον ένα «τεχνικό θέμα» που αφορά μόνο μεγάλους οργανισμούς ή εξειδικευμένα τμήματα.

Είναι ένα σύγχρονο επιχειρηματικό ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα κάθε επιχείρησης στην Πάτρα και στον Νομό Αχαΐας.

Με βασικά μέτρα πρόληψης, σωστή ενημέρωση και απλές πρακτικές, μια επιχείρηση μπορεί να θωρακιστεί ουσιαστικά απέναντι στις νέες ψηφιακές απειλές που αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Σταύρος Κάλλης

Programmatistis.gr