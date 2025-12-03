Η περιφέρεια ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Με την προσεχή Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) — που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 5–6 Δεκεμβρίου — και με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών αλλά και την επικείμενη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, ανοίγει μια μοναδική ευκαιρία για την περιοχή μας. H επιλογή της Δυτικής Ελλάδας ως τόπου διεξαγωγής θα προσφέρει προβολή – όμως πάνω απ’ όλα απαιτείται σχέδιο και πολιτική βούληση που θα αποδώσουν μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Αχαΐα — και γενικότερα η Δυτική Ελλάδα — διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα: στρατηγική γεωγραφική θέση, λιμάνι, υποδομές αλλά και ανθρώπινο δυναμικό που αξίζει ευκαιρίες και επενδύσεις. Ωστόσο, πάσχει σε κρίσιμες υποδομές: από την υποχρηματοδότηση έργων μέχρι ελλείψεις σε ταχεία συγκοινωνία, λιμενικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή υποδομή και υποστήριξη επιχειρηματικότητας. Σε βάθος δεκαετιών, αυτά δημιούργησαν το αποτέλεσμα να υστερούμε έναντι άλλων περιοχών και να χάνονται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Για να αναστραφεί αυτή η πορεία, η Αχαΐα χρειάζεται ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο — όχι γενικό, αλλά στοχευμένο στην τοπική πραγματικότητα. Ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

· την ολοκλήρωση των μεταφορικών δικτύων και διασυνδέσεων της Πάτρας, του Αιγίου και των βασικών αναπτυξιακών υποδομών του νομού (λιμένα Πάτρας, αεροδρόμιο, ΒΕΠΕ) στις πολυτροπικές μεταφορές και στο σιδηρόδρομο,

· την επιτάχυνση αναβάθμισης του Αεροδρομίου Αράξου ως πύλης εισόδου, προώθηση cargoport και επίσπευση του διαγωνισμού παραχώρησης,

· την αναβάθμιση του λιμένα Πατρών για την υποδοχή containerships, κρουαζιέρας, την ανάπτυξη μαρίνας θαλαμηγών, την επίσπευση ολοκλήρωσης της παραχώρησης και τη δημιουργία σταθμού logistics, αναβάθμιση-τουριστική αξιοποίηση και οδική σύνδεση του λιμένα Αιγίου,

· την μείωση των τελών διοδίων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου,

· την πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου, τις επενδύσεις σε υποδομές πράσινου υδρογόνου και τη συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων Φ/Β σε ΒΕΠΕ,

Με αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο, η Αχαΐα θα μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν το εισόδημα των κατοίκων και — το πιο κρίσιμο — θα διαμορφώσουν προοπτική ευημερίας και προόδου για τη νέα γενιά.

Οι πυκνές επισκέψεις υπουργών και – σύντομα – του πρωθυπουργού στην Πάτρα δεν είναι τυχαίες. Στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: τα βλέμματα του κέντρου εξουσίας στρέφονται στη Δυτική Ελλάδα. Από πολιτική άποψη, αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, ως Επιμελητήριο, γνωρίζουμε καλά πως η προβολή από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται χειροπιαστές ενέργειες και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.

Δεν αρκούν οι υποσχέσεις και τα λόγια – απαιτούνται έργα, επενδύσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και άμεση κινητοποίηση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων δεν κερδίζεται με λόγια, αλλά με αποτελέσματα.

Έχουμε ανάγκη από δράσεις που θα μείνουν στο χρόνο: αποπεράτωση υποδομών, δημιουργία επιχειρηματικών προϋποθέσεων, υποστήριξη πρωτοβουλιών. Και πάνω απ’ όλα, από συνεχή παρακολούθηση και διαφάνεια ώστε να μην πάμε «μια φορά και καλή» αλλά να χτίσουμε μια νέα αναπτυξιακή κουλτούρα.

Η περιφέρεια έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα αναντίστοιχα με αυτά που της αναγνωρίζονται. Όχι μόνο λόγω γεωγραφίας, αλλά και λόγω ανθρώπινου δυναμικού — νέων ανθρώπων που θέλουν και μπορούν να δημιουργήσουν, οικογενειών που επιθυμούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, επιχειρηματιών που αναζητούν ευκαιρίες.

Με σωστό σχεδιασμό, η περιφέρεια μπορεί να γίνει κέντρο παραγωγής, καινοτομίας και εξωστρέφειας — χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από την Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Με επενδύσεις σε υποδομές, στην πράσινη οικονομία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη οικονομική βάση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να υπονομεύει το αύριο.

Αυτό είναι το όραμα που έχει θέσει το Επιμελητήριο Αχαΐας: μια Αχαΐα δυνατή, βιώσιμη, με δικές της πρωτοβουλίες και δικούς της πόρους — στο επίκεντρο μιας αναπτυξιακής Ελλάδας που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Πάτρα, απευθύνω κάλεσμα προς την κυβέρνηση, τους θεσμούς και τους φορείς της περιοχής: ας μην μείνει αυτή η ευκαιρία αναξιοποίητη. Η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα αξίζουν ειδικό αναπτυξιακό πλάνο, με πόρους, αποφάσεις και συνέργειες.

Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις όπως πράξαμε με το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, θα συντονίσουμε τοπικές δυνάμεις και θα παρακολουθήσουμε αποτελεσματικά την υλοποίηση — όχι ως θεατές, αλλά ως ενεργοί συμμέτοχοι.

Η περιφέρεια μπορεί — και πρέπει — να γίνει μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι στο χέρι μας να το καταφέρουμε.

*Ο Θεόδωρος Λουλούδης είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας