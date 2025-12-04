Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;

Η κυβέρνηση ξέχασε να μιλήσει για τα κλειστά σπίτια των αγροκτηνοτρόφων και σήμερα μιλάει για τους κλειστούς δρόμους από τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου της επικράτειας.

Μετά από 7 συνεχόμενα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως φταίνε οι προηγούμενοι, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στο 100% ένα γαλάζιο σκάνδαλο.

Μια κοινωνική ομάδα, οι αγρότες, που στήριξαν την κυβέρνηση σε ποσοστά κοντά στο 50% σήμερα εξεγείρονται, κλείνουν τους δρόμους και ζητάνε το αυτονόητο, το δικαίωμα να ζήσουν την ζωή τους στην επαρχία, στην ύπαιθρο μαζί με τις οικογένειες τους.

Οι Αγρότες ξεσηκώνονται για έναν ακόμη λόγο που είναι ο πιο σημαντικός για τους ίδιους. Διαδηλώνουν για να βγάλουν από πάνω τους την ρετσινιά των χασάπηδων και των Φραπέδων. Διαδηλώνουν για να πείσουν τον κόσμο πως η κυρία Σερμετζίδου με την Ferrari & την Porsche δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό κίνημα.

Διεκδικούν τις αυτονόητες καθιερωμένες ετήσιες επιδοτήσεις που τους κρατάνε στην ζωή και τους δίνουν το δικαίωμα να συνεχίζουν την παραγωγή τους. Να μην ξεχάσουμε πως αυτοί οι άνθρωποι παράγουν στα αλήθεια, δεν δηλώνουν ψεύτικες εκτάσεις για τα μάτια του κόσμου.

Η Ελληνική κοινωνία θα σταθεί δίπλα στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και θα υπερθεματίσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών για καταβολή των νόμιμων ετήσιων επιδοτήσεων. Η μάχη τους είναι και δικιά μας μάχη.

Τα ανοιχτά σπίτια της υπαίθρου θα φέρουν και ανοιχτούς δρόμους σε όλη την χώρα!!!