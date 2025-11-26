Για τη μετατροπή των συμβάσεων 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ από ορισμένου σε αορίστου χρόνο

Με τις αποφάσεις που λάβαμε πρόσφατα στο ΔΣ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής, και της στήριξής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων για μη άσκηση έφεσης ούτε αναίρεσης κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αναγνώρισε την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, αμετάκλητα ουσιαστικά «μονιμοποιήθηκαν» οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του ΚΟΔΗΠ.

Πρόκειται για 46 εργαζόμενους, που εργάζονται συνεχώς στον ΚΟΔΗΠ οι περισσότεροι εδώ και 15 με 20 χρόνια, που προσλήφθηκαν με διαγωνισμούς με κριτήρια ΑΣΕΠ, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που κυρίως καλύπτουν και τις δαπάνες μισθοδοσίας τους. Απασχολούνται σε ΠΣ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠαΜΕΑ, Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά, Δομή αστέγων, Κοινωνικό Παντοπωλείο. Όλα αυτά τα χρόνια συνάπτουν διαδοχικές επαναλαμβανόμενες ετήσιες συμβάσεις με τον ΚΟΔΗΠ, υπό καθεστώς εργασιακής ομηρίας, ανασφάλειας, χωρίς να έχουν όλα τα δικαιώματα των μονίμων υπαλλήλων. Αποτελούν έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, απαραίτητο για τη λειτουργία των δομών μας, που φυσικά καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΟΔΗΠ. Χωρίς αυτούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κοινωνικές μας δομές.

Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι νόμοι του κράτους, το άρθρο 103 του συντάγματος και ο νόμος Βορίδη, που απαγορεύουν στο Δημόσιο, τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου και υποχρεώνουν τους Δήμους να ασκήσουν έφεση σε περίπτωση θετικών δικαστικών αποφάσεων για τους εργαζόμενους, αφαιρώντας τους το δικαίωμα και καταπατώντας την αυτοτέλειά τους, να αποφασίζουν εκείνοι για το προσωπικό που χρειάζονται και για το οποίο μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες μισθοδοσίας τους.

Τους στηρίξαμε με επανειλημμένες αποφάσεις μας από το 2021 μέχρι τώρα. Γι΄ αυτό και δεν θα μπορούσαμε να πράξουμε διαφορετικά και να ασκούσαμε εναντίoν τους τα ένδικα μέσα, γιατί έτσι θα αναιρούσαμε τον εαυτό μας.

Δεν ασκήσαμε έφεση, αναίρεση, παρά το νόμο Βορίδη, που μας υποχρεώνει να κάνουμε το αντίθετο, γνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες για τους πιθανούς κινδύνους, να μας εγκαλέσουν προϊστάμενές μας αρχές, γιατί με την απόφασή μας αυτή υπερασπιζόμαστε τις δομές του ΚΟΔΗΠ, τους συμπολίτες μας τα παιδιά και τα δικαιώματα των εργαζομένων μας.

Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και δεν μας πτοούν οι άδικοι και αντεργατικοί νόμοι, όπως ο νόμος Βορίδη, που το κράτος θεσπίζει για να χτυπήσει το δικαίωμα των εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή εργασία.

Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση των συμπολιτών μας, του λαϊκού, εργατικού κινήματος, των δήμων, αποτελούν την ασπίδα μας.

Οι μάσκες όμως έπεσαν για κάποιες φιλεργατικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που δεν ψήφισαν ή έλειπαν για να μην ψηφίσουν, την απόφαση για μη άσκηση έφεσης, αναίρεσης. Αποκάλυψαν έτσι από την μία, το αντεργατικό πρόσωπο της πολιτικής τους, που επιτίθεται στο δικαίωμα των εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πολιτική που διαχρονικά υποστηρίζουν τα κόμματα τους, με τους νόμους που ψήφισαν ή εφάρμοσαν. Από την άλλη απέφυγαν να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη, για να μην υποστούν τις συνέπειες. Για τις ενέργειές τους αυτές βέβαια κρίνονται από τους εργαζόμενους και τον πατραϊκό λαό.

Η υποκριτική τους στάση αποκαλύφθηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όταν η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε ψήφισμα για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των δήμων με προγράμματα ΕΣΠΑ που είναι στον αέρα αφού δεν είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση, ζητώντας να μονιμοποιηθούν με κρατική χρηματοδότηση. Εκεί οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξαν, για άλλη μια φορά, στην πράξη την ομοθυμία τους, αφού αρνήθηκαν, από κοινού και αντάμα, να στηρίξουν τους εργαζόμενους στα προγράμματα αυτά.

Εμείς συνεχίζουμε τον δίκαιο αγώνα μας μαζί με το λαό μας και τους εργαζόμενους, στέκοντας στο πλάι του συνανθρώπου μας που έχει δίκιο, διεκδικώντας όλα αυτά που μας αξίζουν και μας στερούν. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με δικαιώματα. Μόνιμες προσλήψεις, υποδομές και κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών των συμπολιτών μας.

Οι νόμοι του αστικού κράτους είναι πολύ δυνατοί.

Έχουν όμως ένα ελάττωμα, χρειάζονται ανθρώπους για να τους εφαρμόσουν.

Και οι άνθρωποι ξέρουν να σκέφτονται και να παλεύουν για το δίκιο.