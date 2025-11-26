Πάτρα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν αύριο Πέμπτη στο κέντρο λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Πάτρα υποδέχεται, αύριο Πέμπτη 27 Νοεμβρίου την Ολυμπιακή φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» και έχουν ληφθεί κυκλοφοριακά μέτρα για την ασφαλή διέλευση των λαμπαδηδρόμων, αναφέρει ο Δήμος Πατρέων.



Οι υπ’ αριθ. 1059 και 1078/2025 αποφάσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος – Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προβλέπουν:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων από 06:00 έως 13:00:



1. Στην οδό Αγ. Σοφίας από τη συμβολή της με την οδό Κορίνθου έως τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως

2. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από τη συμβολή της με την Αγ. Σοφίας έως τη διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου)

3. Στην οδό Μαιζώνος από τη διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (Καρόλου) έως την διασταύρωση της με την οδό Γούναρη

4. Στην οδό Κορίνθου από τη διασταύρωση της με την οδό Γούναρη έως τη διασταύρωση της με την οδό Αγ. Σοφίας

5. Στην οδό Πανεπιστημίου από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως τη συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας

Την τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διέλευση της πομπής της Ολυμπιακής Φλόγας στους παραπάνω δρόμους .

Τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγ. Νικολάου από τη διασταύρωση της με την οδό Καραϊσκάκη έως τη διασταύρωση της με την οδό Κορίνθου (κάθοδος) από 11.20 έως 11.40.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» στην κατεύθυνση Ρίο προς Αντίρριο. Συγκεκριμένα θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην κατεύθυνση Ρίο προς Αντίρριο, όσο διαρκεί η Λαμπαδηδρομία. Επίσης θα γίνει εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας στην είσοδο για Γέφυρα από Πάτρα- Αθήνα (Διχάλα Ρίου) προς τις προβλήτες και ταυτόχρονα τον αποκλεισμό στη ράμπα ανόδου για γέφυρα από την οδό Σώμερσετ. Εκτιμώμενη διάρκεια από 12:00-12:30.

Την εκτέλεση βραδυπορείας με την συνδρομή της Τροχαίας από την είσοδο προς τη Γέφυρα από Πάτρα – Αθήνα.