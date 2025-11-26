Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία - Και η Δυτική Ελλάδα στις περιοχές που αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου...

Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος

Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Την Επιτροπή συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, τη Λακωνία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

