Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα - Από αύριο η κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

α. Τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και Ήπειρος.

β. Από το απόγευμα Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησος.

γ. Από το βράδυ η ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει αύριο (27/11) και την Παρασκευή (28/11) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.