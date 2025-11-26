Back to Top
Χονγκ Κονγκ: Φλέγεται ουρανοξύστης- Τουλάχιστον 4 νεκροί

φωτο glomex

φωτο glomex

Πολλοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο ουρανοξύστη που φλέγεται στο Χονγκ Κονγκ

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε έναν ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, με πυκνό γκρίζο καπνό να καλύπτει τον ουρανό, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο που καίγεται, ενώ σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους τέσσερις, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα για πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο. Η φωτιά αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4.

Το Wang Fuk Court είναι οικιστικό συγκρότημα αποτελούμενο από οκτώ κτίρια, τα οποία συνολικά έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Γύρω από τον πύργο που φλέγεται, αρκετά γειτονικά κτίρια φέρουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού.

