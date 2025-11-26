Χονγκ Κονγκ: Φλέγεται ουρανοξύστης- Τουλάχιστον 4 νεκροί

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε έναν ουρανοξύστη στην περιοχή Τάι Πο, στο βόρειο Χονγκ Κονγκ, με πυκνό γκρίζο καπνό να καλύπτει τον ουρανό, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο που καίγεται, ενώ σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους τέσσερις, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα.