Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ με 2 νεκρούς: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα κατά την προσγείωση

REUTERS/Tyrone Siu

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα και έπεσε στη θάλασσα

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στις 03:50 (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, καθώς το αεροσκάφος της Emirates στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος της Emirates που μετέφερε φορτίο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι όταν φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως οι 2 άνδρες -πέθαναν ακαριαία: ένας 30χρονος και ένας 41χρονος. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει έγκαιρα και έπεσε στη θάλασσα.

Ο ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Ο βόρειος διάδρομος του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε μετά το δυστύχημα και και οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

Πληροφορίες από scmp.com

