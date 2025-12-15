Το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» από το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη σε συνεργασία με την ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Θέατρο σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη διοργανώνουν τη θεατρική παράσταση «Το πνεύμα των Χριστουγέννων, βασισμένη στο ομότιτλο παραμύθι του Charles Dickens σε διασκευή του Χρήστου Καλπουζάνη.

Ο Καραγκιόζης στο ρόλο του φτωχού βιοπαλαιστή -υπαλλήλου που τον εκμεταλλεύεται ο πλούσιος και άπληστος Σκρουτζ, ο οποίος όλα τα αξιολογεί με βάση το κόστος σε χρήματα. Ο πάμφτωχος υπάλληλός του, ο Καραγκιόζης θέλει να περάσει όμορφα τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του, όπως και όσο μπορεί. Ο πάμπλουτος αλλά τσιγκούνης Σκρουτζ, όμως, θεωρεί τα Χριστούγεννα εντελώς περιττό έξοδο. Tο βράδυ, όμως της παραμονής των Χριστουγέννων θα δει ένα όνειρο που θα αλλάξει την ζωή του για πάντα…

Η συνεχεια επί σκηνής. Παράσταση με πληθώρα σκηνικών και φιγούρων με εντυπωσιακά οπτικά και ηχητικά εφέ και χρήση animation.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες κι έχει διάρκεια 50 λεπτά.

Ημερομηνίες προβολής παραστάσεων:

18.12.2025, ώρα 18:30 στο 3ο Δημοτικό σχολείο Κάτω Αχαΐας

20.12.2025, ώρα 17:30 στο Διοικητήριο Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα εκδηλώσεων)

23.12.2025, ώρα 18:30 στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αμαλιάδας

27.12.2025 , ώρα 18.30 στο Πάρκο Ξυστρή στον Πύργο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.