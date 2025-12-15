Μαχαίρωμα σε γυμνάσιο στην Κυψέλη: «Ήταν η πρώτη μέρα της στο σχολείο»- Οι διαφορετικές εκδοχές για το συμβάν

Τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (15/12) στο 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη δίνει η αδερφή της δράστιδος, κάνοντας λόγο για ύβρεις που δέχθηκε η αδελφή της.

Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας.

«Την έβριζαν στο σχολείο»

Όπως ανέφερε η ίδια στο Orange Press, περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης: «Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως τη βρίζουν στο σχολείο». Σύμφωνα με την περιγραφή της, η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς: «Της είπε "πρεζάκι", "βρωμιάρα" και "τι κάνει εδώ πέρα" και τέτοια».

Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δε βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

Το περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο

Αναφορικά με το παρελθόν της μαθήτριας και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η αδελφή της επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.

«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δε γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Μια διαφορετική εκδοχή

Μια άλλη εκδοχή του τι συνέβη έδωσε η εργαζομένη στο εν λόγω σχολείο και μητέρα μαθήτριας του σχολείου, η κόρη της οποίας οποία ήταν παρούσα την ώρα που συνέβη το περιστατικό.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι πήγε [η δράστης] στην άλλη κοπέλα και της λέει "με είπες πρεζού;" και απαντάει το θύμα "δεν απευθύνθηκα σε σένα". Εκείνη τη στιγμή, βγάζει την πεταλούδα (σ.σ. τύπος μαχαιριού) και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει τότε μπροστά ένα αγόρι που ήταν μαζί με το θύμα και πάει να μαχαιρώσει και αυτόν».

Ενώ για την κατάσταση του θύματος, ανέφερε: «Αυτό έγινε. Καλέσαμε το 100, το ΕΚΑΒ, ήρθαν αμέσως. Η τραυματίας ήταν σοκαρισμένη, είχε ασπρίσει, ήταν σε άθλια κατάσταση».

Ωστόσο, σχετικά με την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, περιέγραψε μια εντελώς διαφορετική αιτία από την αδελφή της δράστιδος. «Η κοπέλα αυτή πρώτη μέρα ήρθε στο σχολείο μας σήμερα. Στο 38ο που ήταν πριν τη διώξανε και της κάνανε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος γιατί είχε ξαναβγάλει μαχαίρι».

Καρέ-καρέ περιγράφει τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης συμμαθήτριά της, η οποία βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό στο 60ό Γυμνάσιο Αθηνών.

Η μαθήτρια εξηγεί το χρονικό της συμπλοκής και τους λόγους που οδήγησαν στο μαχαίρωμα. «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά και ήταν αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα. Και απλά μίλαγε και βγάζει την "πεταλούδα" απ' την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά -δεν ήξερα ότι ήταν αυτό- και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε "πρεζού", ενώ δεν την είπε αυτή. Και γι' αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε. Την είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα».

Για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνει την προηγούμενη μαρτυρία. «Ήταν η πρώτη μέρα της στο σχολείο. Είχε φύγει απ' το 38ο, είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, που εκεί μαχαίρωσε κι άλλα δύο παιδιά. Και ήρθε και την πρώτη μέρα που είναι, μαχαίρωσε κι αυτό το κορίτσι. Δεν έχει ξαναγίνει, ειδικά μαχαίρωμα».

«Το κορίτσι ζει κατά τύχη»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA, έδωσε πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του θύματος.

«Τα τραύματα με το μαχαίρι είναι στα δάχτυλα του χεριού και ελαφρύ στην κοιλιακή χώρα. Δηλαδή το μαχαίρι κατευθύνθηκε στην κοιλιά και ευτυχώς το κορίτσι έβαλε το χέρι να προστατευθεί και σώθηκε. Μαθήτρια, δράστης και καθηγητές έχουν οδηγηθεί στην αστυνομική υποδιεύθυνση Κυψέλης. Το κορίτσι που μαχαιρώθηκε νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του «Αγλαΐα Κυριακού» εκτός κινδύνου. Τυχερή που ζει».

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την εκθετική πορεία των περιστατικών που σχετίζονται με βία μεταξύ ανηλίκων. «Τα λέμε αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Κάτι πρέπει να γίνει με την ενδοσχολική βία μεταξύ ανηλίκων γιατί μόνο πιστόλια δε βγήκαν ακόμη. Επιτέλους τι περιμένουμε; Πρώτα να σκοτωθούν μαθητές και μετά να ληφθούν μέτρα; Τι κάνουν γονείς, σχολεία και κράτος; Στον κόσμο μας όλοι... Θα βγουν πιστόλια μέσα στα σχολεία και εμείς τον ύπνο του δικαίου. Δε μας φθάνουν 3.000 τραυματισμοί ανηλίκων κατ' έτος από τη βία μεταξύ τους; Θέλουμε και άλλους;».