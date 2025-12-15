Back to Top
Κυψέλη: «Δεν ήθελα να το κάνω» λέει η 16χρονη για το μαχαίρωμα στο σχολείο

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε Γυμνάσιο

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 16χρονη μαθήτρια τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» τη 14χρονη συμμαθήτριά της εντός του σχολικού χώρου.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται ανησυχητική.

Προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μαθητριών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 16χρονη φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε στη 14χρονη, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καθηγητές παρενέβησαν άμεσα, ενώ ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η 16χρονη ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω φίλης της φέρεται να δηλώνει μετανιωμένη για την πράξη της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να οδηγηθεί η κατάσταση σε τέτοια εξέλιξη: «εκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη. Δεν ήθελα να φτάσουν τα πράγματα μέχρι εκεί».

