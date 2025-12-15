Πανηγυρίζει η ενορία του Αγίου Ελευθερίου στην Πάτρα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Με την ευλογία και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, η Ενορία του Αγίου Ελευθερίου στο Κοτρώνι πανηγυρίζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου την ιερά μνήμη των πολιούχων και προστατών της, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου του Θαυματουργού και της μητρός αυτού, Αγίας Μάρτυρος Ανθίας.

Απ΄τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά θείου κηρύγματος υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο.

Αυτή την ώρα (17:30) πραγματοποιείται μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκλησις και τέλεση του Μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου υπέρ υγείας και θείας ενισχύσεως των ενοριτών, των δωρητών και των ευλαβών προσκυνητών.