Τα δύο μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων - Τι δείχνει η γενική εικόνα

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξήγησε γιατί ακόμα τα μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα σε όσα δείχνουν για τον καιρό των Χριστουγέννων

Τις τελευταίες - για την ώρα - εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα καιρού σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις ημέρες των Χριστουγέννων παρουσίασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ καταγράφει πως παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους». Εξηγώντας γιατί υπάρχουν διαφορές, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα<br>Παρότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό του καιρού για τις ημέρες των Χριστουγέννων, για ανήμερα τα Χριστούγεννα υπάρχουν αρκετές διαφορές. Η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει… <a href="https://t.co/4SEwLbLxIf">pic.twitter.com/4SEwLbLxIf</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2000507886271660494?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Αν και γύρω στις 20 Δεκεμβρίου ο αντικυκλώνας παρουσιάζει πρόσκαιρη υποχώρηση, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την εμφάνιση τοπικών βροχών, δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για έντονο κρύο ή χιονοπτώσεις που θα επηρεάσουν την περίοδο των Χριστουγέννων, από τις 24 έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Αντιθέτως, ο αντικυκλώνας φαίνεται να ενισχύεται ξανά μέσα στις γιορτές, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες υψηλότερες των συνηθισμένων για την εποχή

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F25590697590548547%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="413" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>