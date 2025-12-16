Τα δύο μοντέλα για τον καιρό των Χριστουγέννων - Τι δείχνει η γενική εικόνα

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ εξήγησε γιατί ακόμα τα μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα σε όσα δείχνουν για τον καιρό των Χριστουγέννων
Τις τελευταίες - για την ώρα - εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα καιρού σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις ημέρες των Χριστουγέννων παρουσίασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Θοδωρής Κολυδάς.
Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ καταγράφει πως παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους».
Εξηγώντας γιατί υπάρχουν διαφορές, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων».
Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες
Αν και γύρω στις 20 Δεκεμβρίου ο αντικυκλώνας παρουσιάζει πρόσκαιρη υποχώρηση, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την εμφάνιση τοπικών βροχών, δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για έντονο κρύο ή χιονοπτώσεις που θα επηρεάσουν την περίοδο των Χριστουγέννων, από τις 24 έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Αντιθέτως, ο αντικυκλώνας φαίνεται να ενισχύεται ξανά μέσα στις γιορτές, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες υψηλότερες των συνηθισμένων για την εποχή
Ο καιρός των επόμενων ημερών
Ο καιρός την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
