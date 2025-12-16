ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι δύο από τους επτά κατηγορούμενους από την Κρήτη

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι δύο από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που φέρονται να έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2025.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους υποστήριξαν πως πράγματι έλαβαν τις επίμαχες επιδοτήσεις, ωστόσο ισχυρίστηκαν πως δεν γνώριζαν ότι αυτές είχαν χορηγηθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τονίζεται ότι ο πατέρας χρειάζεται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη δικογραφία, στο πλαίσιο της οποίας μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά δεκαπέντε άτομα για επιδοτήσεις που φέρονται να χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αρχές διερευνούν τη δράση οργανωμένου κυκλώματος, στο οποίο αποδίδεται εγκληματική δομή και μεθοδικότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις διωκτικές αρχές αποδίδεται αρχηγικός ρόλος σε γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρική θέση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μηχανισμού παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, σημαντικός ρόλος αποδίδεται και σε λογιστή, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, με τη συνδρομή και της συζύγου του.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται και οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων, προκειμένου να κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.