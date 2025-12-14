ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με 6 κακουργήματα οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη

Βαρύ το κατηγορητήριο σε βάρος των 15 συλληφθέντων για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις για βαριά κακουργήματα.

Μεταξύ άλλων τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι συλληφθέντες βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες του.