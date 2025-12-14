Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα

Νέο κύκλο δυναμικών κινητοποιήσεων προγραμματίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή και τη στήριξη εργατικών κέντρων της περιοχής.

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αντιδράσεων, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στα Καλάβρυτα, αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν στήσει μπλόκο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, προχωρούν σήμερα το πρωί σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου των Καλαβρύτων από την πλευρά του δρόμου που τα συνδέει με το Διακοπτό, θέλοντας να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Την ίδια ώρα, στη Δυτική Αχαΐα , αγρότες της περιοχής έχουν προγραμματίσει για το απόγευμα συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, με αφορμή τα συλλαλητήρια που οργανώνονται μεθαύριο, Τρίτη, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 στο μπλόκο της Εγλυκάδας. Αντίστοιχα, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου προγραμματίζει συλλαλητήριο στις 18:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις με βάση και όσα ανακοινώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια Λάρισας.

Στο μέτωπο των αποκλεισμών, στην Αιτωλοακαρνανία παραμένει κλειστή για ένατη συνεχόμενη ημέρα η Ιόνια Οδός στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στα μπλόκα στη γέφυρα του Ευήνου, στην Αμβρακία Οδό και στη γέφυρα του Μόρνου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Αχαΐα, όπου παραμένει κλειστό για έβδομη συνεχόμενη ημέρα τμήμα της Ολυμπίας Οδού στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, εξαιτίας του μπλόκου που έχει στηθεί στον κόμβο της Εγλυκάδας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και μετακινήσεις.