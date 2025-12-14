Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο στην Πάτρα - Ανοιχτά καταστήματα και Κυριακές για τις αγορές των γιορτών

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων–Πρωτοχρονιάς
Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Πάτρα, όπως προτείνει ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος της πόλης για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας: Dete
Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 14:30
Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 14:30
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 16:00
Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12/2025: 10:00 – 21:00
Τρίτη 23/12/2025: 10:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 10:00 – 20:00
Πέμπτη 25/12/2025: Αργία
Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Το πρόγραμμα προσφέρει εκτεταμένες ώρες λειτουργίας ειδικά τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και αποτελεί ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσα σε ευρύτερο ωράριο.
Ο σύλλογος επισημαίνει ότι το εορταστικό ωράριο είναι προτεινόμενο και πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ενώ προτρέπει εμπόρους και καταναλωτές να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο για την τοπική αγορά
Οι «μεσημεριανές» στα καφέ και τα all day spots της Πάτρας κορυφώνονται τα Χριστούγεννα- Χάνουν έδαφος τα night clubs- Καταργείται η νυχτερινή έξοδος;
Άναψε στην πλατεία Γεωργίου το Χριστουγεννιάτικο δέντρο- Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ
Περισσότερα από 6.000 ιατρικά λάθη κάθε χρόνο- Ποιος τομέας έχει την πρωτοκαθεδρία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr