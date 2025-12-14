Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο στην Πάτρα - Ανοιχτά καταστήματα και Κυριακές για τις αγορές των γιορτών

Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Πάτρα, όπως προτείνει ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος της πόλης για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας: Dete

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 14:30

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 14:30

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 10:00 – 20:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Το πρόγραμμα προσφέρει εκτεταμένες ώρες λειτουργίας ειδικά τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και αποτελεί ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσα σε ευρύτερο ωράριο.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι το εορταστικό ωράριο είναι προτεινόμενο και πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ενώ προτρέπει εμπόρους και καταναλωτές να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο για την τοπική αγορά