Οι «μεσημεριανές» στα καφέ και τα all day spots της Πάτρας κορυφώνονται τα Χριστούγεννα- Χάνουν έδαφος τα night clubs- Καταργείται η νυχτερινή έξοδος;

Στην Πάτρα, η διασκέδαση αλλάζει… ώρα. Το φαινόμενο των «μεσημεριανών», που κάποτε αποτελούσε μια παλιά πατρινή συνήθεια, επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ και μεταμορφώνει τα Σάββατα του κέντρου σε μικρές γιορτές δρόμου.

Καφετέριες και all day spots γεμίζουν με κόσμο που προτιμά να σηκώσει το ποτήρι του με το φως της ημέρας, σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει κάτι από «μικρό καρναβάλι», χωρίς ημερομηνία στο ημερολόγιο.

Για χρόνια, οι μεσημεριανές έκαναν την εμφάνισή τους μόνο σε εορταστικές περιόδους, παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, στην έναρξη του Καρναβαλιού ή στο τελευταίο του τριήμερο. Όμως τώρα, η μόδα επέστρεψε, έγινε συνήθεια και πλέον «κλείνει ραντεβού» σχεδόν κάθε Σάββατο. Η φόρμουλα επιτυχίας; Όρθιοι, δυνατή μουσική, ποτό στο χέρι και ατμόσφαιρα που θυμίζει island party… αλλά στο κέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της νυχτερινής διασκέδασης στην Πάτρα αλλάζει. Τα night clubs και τα μπαρ δεν έχουν την παλιά τους αίγλη, ειδικά τις καθημερινές, όπου μετά τα μεσάνυχτα δύσκολα βρίσκει κανείς κάτι ανοιχτό. Ακόμα και το κλασικό «Παρασκευοσάββατο» δεν θυμίζει αυτό που ήταν κάποτε, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να βλέπουν σημαντική πτώση στον τζίρο.

«Οι μεσημεριανές, όπως τις λέμε στην αργκό, υπήρχαν και παλιά, αλλά τώρα επέστρεψαν ως η νέα μόδα στη διασκέδαση της πόλης» σημειώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος. «Γίνονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, με δυνατή μουσική και κρατούν πολλές ώρες. Μια μεσημεριανή μπορεί να ξεκινήσει στη 1 και να φτάσει μέχρι τις 9 ή 10 το βράδυ. Η διασκέδαση στην Πάτρα έχει αλλάξει. Ο κόσμος έχει σχεδόν καταργήσει τη νυχτερινή έξοδο και η πόλη μετά τις 11 μοιάζει άδεια. Στη Ρήγα Φεραίου, για παράδειγμα, εκείνη την ώρα τα μαγαζιά ήδη κατεβάζουν ρολά».

Έτσι, η Πάτρα φαίνεται πως ζει μια μικρή «μετατόπιση» στον τρόπο που διασκεδάζει: το φως της ημέρας κερδίζει πόντους, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ανεπίσημη, πιο street, πιο ζωντανή.

H εικόνα μιας πόλης που ξυπνά ρυθμικά από το μεσημέρι, που χορεύει στον δρόμο και διασκεδάζει στο φως της ημέρας, δείχνει ότι η Πάτρα δεν έχασε τη ζωντάνια της. Απλώς… άλλαξε ώρα.