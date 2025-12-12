Λίλι Κόλινς: Είδωλο της νέας εποχής Balenciaga, πριν ξεκινήσει η «Εmily» νούμερο 5

Το custom look που εντυπωσίασε άπαντες και θύμισε ρετρό φωτογραφίσεις μόδας
Μια αξιομνημόνευτη εικόνα υψηλής μόδας από τη γλυκιά «Εmily».
H 36χρονη Αγγλο- Αμερικανίδα Λίλι Κόλινς που εξελίχθηκε σε tv star και style icon πρώτου μεγέθους χάρη στο hit «Εmily in Paris» του Netflix, πόζαρε με ένα απίθανο look και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές της. Χάρη στην press & promo tour, έκοψε τα μαλλιά της σε πολύ αυστηρό κοντό καρέ και φόρεσε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημιουργίες Balenciaga.
Αποτέλεσμα; Ένα ταξίδι στις αλλοτινές εποχές χάρης των σελίδων της Vogue.
Συγκεκριμένα, ο νυν creative director Pierpaolo Piccioli ετοίμασε μια τουαλέτα από τη συλλογή Ανοιξη- Καλοκαίρι 2026 ειδικά για εκείνη, μάλιστα η ετικέτα έγραφε και το όνομά της. Το στράπλες φόρεμα που τιμάει την ιστορία και τα θρυλικά πατρόν του ιδρυτή του οίκου Cristobal Balenciaga, έχει παρελάσει στην πασαρέλα σε ροζ, αλλά η ηθοποιός το πρόβαλε σε μαύρο. Η ιδιαίτερη σιλουέτα «μπαλούν» με το νοσταλγικό elegant φιόγκο στην πλάτη και το βολάν στο τελείωμα, μαγνητίζει το μάτι μεμιάς.
Χαρακτηριστικό αξεσουάρ τα μαύρα δερμάτινα γάντια ως το μπράτσο.
Το look έκανε θραύση στο διαδίκτυο με αφορμή την avant premier του 5ου κύκλου της «Emily» στη Νέα Υόρκη. Τα καινούρια επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται στις 18 Δεκεμβρίου.
Και το βασικό μήνυμα είναι βέβαια πως η χαριτωμένη ηρωίδα μπορεί να αμφιταλαντεύεται στον έρωτα και στη δουλειά της, αλλά στη μόδα είναι expert.
