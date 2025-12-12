Λίλι Κόλινς: Είδωλο της νέας εποχής Balenciaga, πριν ξεκινήσει η «Εmily» νούμερο 5

Το custom look που εντυπωσίασε άπαντες και θύμισε ρετρό φωτογραφίσεις μόδας

Μια αξιομνημόνευτη εικόνα υψηλής μόδας από τη γλυκιά «Εmily». H 36χρονη Αγγλο- Αμερικανίδα Λίλι Κόλινς που εξελίχθηκε σε tv star και style icon πρώτου μεγέθους χάρη στο hit «Εmily in Paris» του Netflix, πόζαρε με ένα απίθανο look και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές της. Χάρη στην press & promo tour, έκοψε τα μαλλιά της σε πολύ αυστηρό κοντό καρέ και φόρεσε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημιουργίες Balenciaga. Αποτέλεσμα; Ένα ταξίδι στις αλλοτινές εποχές χάρης των σελίδων της Vogue.