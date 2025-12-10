Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον πολυταξιδεμένο και πολυβραβευμένο Πατρινό εικαστικό Κώστα Σπυρόπουλο

Τα εγκαίνια της νέας ατομικής του έκθεσης αναμένονται στις 15 Δεκεμβρίου, θα παραστεί και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας
Συνεχίζει τις περιηγήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσμο ο διαπρεπής Πατρινός εικαστικός και καθηγητής πνευμονολογίας Κώστας Σπυρόπουλος. Στις 15 Δεκεμβρίου εγκαινιάζει ακόμα μια ατομική έκθεση με τίτλο «Προσωρινή αθανασία» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Μέσα από τις δημιουργίες του πραγματεύεται το εφήμερο της τέχνης. «Στόχος είναι η εξάλειψη της απόστασης μεταξύ τέχνης και καθημερινής ζωής, ώστε η καθημερινότητα να αποτελεί μια μορφή καλλιτεχνικής και πολιτικής πράξης. Πρέπει ο καταναλωτής του έργου τέχνης να μπορεί να το χειρίζεται και να συμμετέχει στον τρόπο παρουσίασής του», εξηγεί ο ίδιος.
Η επιμελήτρια της έκθεσης Ελένη Σιμώνη αναφέρει: «Η Προσωρινή Αθανασία» παρουσιάζει το έργο του Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου ως ένα πεδίο όπου το φως, η μνήμη και η ανθρώπινη ευθραυστότητα συνυπάρχουν διακριτικά αλλά ουσιαστικά. Η ιδιότητά του ως καθηγητής πνευμονολογίας δεν γίνεται θέμα ούτε εικαστικό εργαλείο, λειτουργεί υπόγεια, ως εσωτερική γνώση του ορίου. Παράλληλα, η καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει καθαρή: η ζωγραφική του δεν εξηγεί, αλλά νιώθει ».
Στα εγκαίνια, την έκθεση θα προλογίσουν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Χρίστος Γαλιλαίας, η πρόεδρος του Δ.Σ. και γεν. διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης Ξένια Καλδάρα και η επιμελήτρια της έκθεσης και εικαστικός Ελένη Σιμώνη.
Αναμένεται να μιλήσει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
* Διάρκεια έκθεσης: 15 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026
*Θυμίζουμε πως ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι τακτικό μέλος της Τιβερίνειας Ακαδημίας της Ρώμης και τέως καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών Παν/μίου Ιωαννίνων. Εχει στο ενεργητικό του διεθνείς διακρίσεις και βραβείο της UNESCO για το συνολικό του έργο. Εχει λάβει μέρος σε 12 Biennale μεταξύ των οποίων σε Βενετία και Φλωρεντία, καθώς και σε 22 διεθνείς Art Fair, ανάμεσα στις οποίες εκείνη του Μουσείου του Λούβρου. Εχει πραγματοποιήσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις (άνω των 100) σε μουσεία και γκαλερί τουεξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας (Αθήνα, Παρίσι, Βρυξέλες, Λευκωσία, Φλωρεντία, Βιέννη, Βερόνα, Ρώμη, Ίνσμπρουργκ, Νέα Υόρκη, Βανκούβερ, Κωνσταντινούπολη, Λέτσε, Ζυρίχη, Αζερμπαιζάν, Σαν Μαρίνο, Λονδίνο, Λετονία ,Αμβούργο κ.λ.π.) Ταυτόχρονα είναι συγγραφέας πολλών εικαστικών βιβλίων.
