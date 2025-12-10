Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον πολυταξιδεμένο και πολυβραβευμένο Πατρινό εικαστικό Κώστα Σπυρόπουλο

Τα εγκαίνια της νέας ατομικής του έκθεσης αναμένονται στις 15 Δεκεμβρίου, θα παραστεί και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας

Συνεχίζει τις περιηγήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσμο ο διαπρεπής Πατρινός εικαστικός και καθηγητής πνευμονολογίας Κώστας Σπυρόπουλος. Στις 15 Δεκεμβρίου εγκαινιάζει ακόμα μια ατομική έκθεση με τίτλο «Προσωρινή αθανασία» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από τις δημιουργίες του πραγματεύεται το εφήμερο της τέχνης. «Στόχος είναι η εξάλειψη της απόστασης μεταξύ τέχνης και καθημερινής ζωής, ώστε η καθημερινότητα να αποτελεί μια μορφή καλλιτεχνικής και πολιτικής πράξης. Πρέπει ο καταναλωτής του έργου τέχνης να μπορεί να το χειρίζεται και να συμμετέχει στον τρόπο παρουσίασής του», εξηγεί ο ίδιος.