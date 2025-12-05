H Τζένιφερ Λόρενς επέστρεψε σε dark παραλήρημα διχάζοντας κοινό και κριτικούς

Πολλά διεθνή δημοσιεύματα πάντως θεωρούν δεδομένη την υποψηφιότητά της για Οσκαρ στο ψυχόδραμα «Die my Love»

«Χάθηκε» για δυόμισι χρόνια και σήμερα δηλώνει πάλι παρούσα, σε έναν ακραία νευρωτικό ρόλο που απαιτεί να «τσαλακωθεί» υπέρμετρα. Η 35χρονη star Τζένιφερ Λόρενς, κορυφαίο υποκριτικό ταλέντο της γενιάς της στο Χόλιγουντ και ήδη κάτοχος Οσκαρ, πάσχισε να φανεί «εκτός εαυτού» στο φιλμ «Die my Love». Στα γυρίσματα ήταν έγκυος και αρνήθηκε κάθε ρετούς παρά τη χαλάρωση στο γυμνό σώμα της, ενώ είπε όχι και στο συντονιστή οικειότητας (ο οποίος συνηθίζεται σε σεξουαλικές σκηνές). Όπως δήλωσε:«Δεν με νοιάζει το γυμνό. Δεν είμαι ευαίσθητη με αυτό. Ήθελα η σκηνοθέτιδα, Λιν Ράμσεϊ, να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία». Οσο για τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, τον εμπιστεύθηκε και ένιωσε άνετα στα ερωτικά πλάνα καθώς «είναι πολύ ερωτευμένος με τη σύντροφό του Σούκι»…