H Τζένιφερ Λόρενς επέστρεψε σε dark παραλήρημα διχάζοντας κοινό και κριτικούς

Πολλά διεθνή δημοσιεύματα πάντως θεωρούν δεδομένη την υποψηφιότητά της για Οσκαρ στο ψυχόδραμα «Die my Love»
«Χάθηκε» για δυόμισι χρόνια και σήμερα δηλώνει πάλι παρούσα, σε έναν ακραία νευρωτικό ρόλο που απαιτεί να «τσαλακωθεί» υπέρμετρα.
Η 35χρονη star Τζένιφερ Λόρενς, κορυφαίο υποκριτικό ταλέντο της γενιάς της στο Χόλιγουντ και ήδη κάτοχος Οσκαρ, πάσχισε να φανεί «εκτός εαυτού» στο φιλμ «Die my Love». Στα γυρίσματα ήταν έγκυος και αρνήθηκε κάθε ρετούς παρά τη χαλάρωση στο γυμνό σώμα της, ενώ είπε όχι και στο συντονιστή οικειότητας (ο οποίος συνηθίζεται σε σεξουαλικές σκηνές). Όπως δήλωσε:«Δεν με νοιάζει το γυμνό. Δεν είμαι ευαίσθητη με αυτό. Ήθελα η σκηνοθέτιδα, Λιν Ράμσεϊ, να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία». Οσο για τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον, τον εμπιστεύθηκε και ένιωσε άνετα στα ερωτικά πλάνα καθώς «είναι πολύ ερωτευμένος με τη σύντροφό του Σούκι»…
Το «Die my Love» λανσάρεται ως ψυχολογικό θρίλερ ιδιόμορφα γυρισμένο από τη Σκωτσέζα σκηνοθέτη Λιν Ράμσεϊ. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρουιτς, θίγει πρωτίστως τα «άβολα» θέματα της γυναικείας σεξουαλικότητας και της επιλόχειας κατάθλιψης. Αυτές τις μέρες «βγαίνει» και στα ελληνικά σινεμά ενώ στο εξωτερικό προβάλλεται με αμφιλεγόμενες εντυπώσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα οι κριτικοί βαθμολογούν με 1 αστέρι ενώ το κοινό με 3. Γράφεται πως η ερμηνεία της Λόρενς είναι υπερβολική, αλλά κατορθώνει να στοιχειώσει συναισθηματικά τους θεατές.
Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στην ευάλωτη σχέση και την κρίση ταυτότητας ενός ζευγαριού, το οποίο καταρρέει. Η απομόνωση σε μια φάρμα, η γέννηση του μωρού τους, το τέλος του σεξ, η στέρηση της δημιουργικότητας και τελικά η διάλυση του γάμου, οδηγούν στην ψύχωση τη νεαρή Γκρέις. Κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίωσης, με τον σύζυγό της να απομακρύνεται από κοντά της. Η αυτοκαταστροφική ωμότητα της κατάστασής της πρωταγωνιστεί στην ταινία. Το σενάριο δεν έχει πάντως ενθουσιάσει τους experts του σινεμά. Είναι από εκείνα που βασίζονται στην κεντρική ερμηνεία, η οποία ωστόσο αναφέρεται ως φαβορί για Οσκαρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα διεθνή media επισημαίνουν βέβαια πως το ζήτημα της ψυχικής υγείας κάνει την ιστορία πολύ επίκαιρη.
«Eπικίνδυνη τρέλα και δυστυχία. Ποιος θεωρείται υγιής και ποιος τρελός; αναρρωτιέται το BBC.
Stella McCartney: Ξανασχεδιάζει για τα H&M, μούσες Αμέλια Γκρέι και Εμιλι Ραταζκόβσκι
Κακοκαιρία Byron: Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν
Η Πατρινή Νίνα Λοτσάρη για το ενδεχόμενο γάμου με τον σύντροφό της: «Προς το παρόν μου αρκεί έτσι όπως το ζούμε»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr