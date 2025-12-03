Γιώργος Ασημακόπουλος, Ρώμη: Παρών στο μεγαλειώδες gala με τιμώμενη την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Πατρινός που έγινε γνωστός πανελλαδικά μέσω «Survivor» βρέθηκε ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες στο ιστορικό Palazzo Colonna

O Πατρινός Γιώργος Ασημακόπουλος, καταστηματάρχης ρούχων, μοντέλο, πανελίστας και πρώην παίκτης του Survivor, εθεάθη στο μεγαλοπρεπές Palazzo Colonna της Ρώμης. Ηταν καλεσμένος στο φιλανθρωπικό MYTHOS Gala & Awards, που αφιερώθηκε στη Maria Callas και τον Gianni Versace, υπό την αιγίδα της Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας. Στην λαμπερή βραδιά ξεχώρισε μάλιστα η βράβευση της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία τιμήθηκε με τα βραβεία Inspirational Woman of the Year και Philhellenic Excellence Award.

KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ, ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ OLYMPIA COLONNA, ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ,OLIMPIA COLONNA, ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Gianni Versace - Maria Callas ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ, ΣΟΥΛΑ ΛΙΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ

Πρόεδρος και ιδρύτρια του θεσμού, είναι η διεθνώς καταξιωμένη εικαστικός Ιωάννα Ευθυμίου, η οποία σε συνεργασία με την πριγκίπισσα Olimpia Colonna, και την επίτιμη πρέσβη, νομικό και φιλάνθρωπο Θεοδώρα Μιχαλολιάκου υποδέχθηκαν τον κόσμο. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο ίδρυμα Disabili No Limits, που ίδρυσε η Παραολυμπιονίκης Giusy Versace, ανιψιά του Gianni Versace.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που διακρίθηκαν ήταν επίσης η βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου (Βραβείο Προστασίας του Πλανήτη), ο Ορέστης Τσακαλώτος (Βραβείο Φιλανθρωπίας), ο θρυλικός σχεδιαστής του οίκου Versace, Bruno Gianesi,

ο Placido Domingo Jr για τη μουσική του πορεία και η σοπράνο Friederike Krum (Βραβεία Όπερας). Μάλιστα έγινε και ξενάγηση στους χώρους του ιστορικού παλατιού, καθώς και εγκαίνια έκθεσης με σπάνια έργα από την προσωπική συλλογή του Gianni Versace, του συλλέκτη Antonio Caravano.

Επίσης παρατέθηκε δείπνο υψηλής γαστρονομίας σε συνδυασμό με λυρικό κοντσέρτο και δημοπρασία.