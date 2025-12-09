Πρεμιέρα «Marty Supreme»: Τιμοτέ και Κάιλι «έκλεισαν στόματα» ως ασορτί πορτοκαλί ζευγαράκι

Ένα «matchy matchy» total orange look υιοθέτησαν οι πολυσυζητημένοι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ, διαψεύδοντας τις φήμες περί χωρισμού.

Ο 29χρονος star και η 28χρονη icon και επιχειρηματίας της reality tv και των ειδών ομορφιάς, περπάτησαν χέρι- χέρι στο red carpet της ταινίας «Marty Supreme».

Η πρεμιέρα στο Λος Αντζελες συνέπεσε με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των «Χρυσών Σφαιρών», όπου το φιλμ μπήκε στην κατηγορία καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ. Εστω κι αν δεν θαυμάσαμε τόσο την καλαισθησία τους, σίγουρα εντυπωσίασαν με την ομοιόμορφη εικόνα τους. Ηταν ντυμένοι από το αμερικάνικο label Chrome Hearts. Εκείνος διάλεξε κοστούμι με γυαλάδα και αρβυλάκια ενώ εκείνη sexy φόρεμα με cut out ανοίγματα.

Μάλιστα ο Τιμοτέ πόζαρε και με τη συμπρωταγωνίστριά του Γκουίνεθ Πάλτροου, που στη συγκεκριμένη περίσταση έμεινε στο περιθώριο του ενδιαφέροντος…