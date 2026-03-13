Tρέλανε κόσμο η αποκαλυπτική Ντακότα Τζόνσον, πως και γιατί έβγαλε τα ρούχα της

Εμφανίζεται χωρίς σουτιέν και σλιπ σε καινούρια, super sexy καμπάνια (δείτε φωτογραφίες)

Διεκδίκησε δυναμικά τον τίτλο του sex symbol στις αισθησιακές σκηνές της πολύκροτης ερωτικής σειράς ταινιών «50 αποχρώσεις του γκρι». Σήμερα στα 36 της, αν και έχει καθιερωθεί στην a- list του Χόλιγουντ συνεχίζει να επιδεικνύει με άνεση και σιγουριά το καλλίγραμμο, γυμνό της κορμί. Πολύ πιο αποκαλυπτική από τις θρυλικές προκατόχους της Μπρουκ Σιλντς και Κέιτ Μος, η Αμερικανίδα ηθοποιός γδύνεται στη νέα καμπάνια του Calvin Klein.