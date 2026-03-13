Tρέλανε κόσμο η αποκαλυπτική Ντακότα Τζόνσον, πως και γιατί έβγαλε τα ρούχα της

Εμφανίζεται χωρίς σουτιέν και σλιπ σε καινούρια, super sexy καμπάνια (δείτε φωτογραφίες)
Διεκδίκησε δυναμικά τον τίτλο του sex symbol στις αισθησιακές σκηνές της πολύκροτης ερωτικής σειράς ταινιών «50 αποχρώσεις του γκρι». Σήμερα στα 36 της, αν και έχει καθιερωθεί στην a- list του Χόλιγουντ συνεχίζει να επιδεικνύει με άνεση και σιγουριά το καλλίγραμμο, γυμνό της κορμί.
Πολύ πιο αποκαλυπτική από τις θρυλικές προκατόχους της Μπρουκ Σιλντς και Κέιτ Μος, η Αμερικανίδα ηθοποιός γδύνεται στη νέα καμπάνια του Calvin Klein.
Προωθεί είδη denim και underwear που σχεδιάστηκαν για να ακολουθούν φυσικά το σώμα.
Η καινοτομία συναντά την άνεση μέσα από τα εσώρουχα Ultralight και Icon Cotton Modal, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικά ελαφριά στήριξη – σχεδόν ανεπαίσθητη – αγκαλιάζοντας το σώμα σαν second-skin. Παράλληλα, το Perfectly Fit Ultralight Bra ενσωματώνει τεχνολογία spacer cups, χαρίζοντας σχεδόν αβαρή αίσθηση, ενώ ταυτόχρονα ανυψώνει και διαμορφώνει το στήθος. Στη σειρά denim, η απλότητα γίνεται statement. Το Archive High Rise Slim Jean, -μια χαρακτηριστική σιλουέτα των ’90s- διαθέτει ψηλόμεση γραμμή με ίσιο πόδι, συνδυασμένο με το Relaxed Trucker Jacket για μια ανεπιτήδευτη, vintage αισθητική σε κλασικές μπλε αποχρώσεις. Το Baggy Jean εκφράζει διακριτική αυτοπεποίθηση μέσα από μια χαλαρή σιλουέτα.
Ολα μαζί, αυτά τα essentials αναδεικνύουν την άνεση, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη της φιλοσοφίας less is more.
Τη σκηνοθεσία και τη φωτογράφιση της καμπάνιας (σε λογική κλειδαρότρυπας) υπογράφει ο Gordon von Steiner, επανεξετάζοντας μια εκλεπτυσμένη φιλοσοφία λιτότητας.
Ο φακός ακολουθεί την Ντακότα σε μια χαλαρή ημέρα στο σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Φωτογραφίες και βίντεο κινούνται ανάμεσα σε διακριτικό αισθησιασμό και παιχνιδιάρικο χιούμορ.
Όπως υποστηρίζει η ίδια: «Τα jeans και τα εσώρουχα της Calvin Klein έχουν μια διαχρονική ποιότητα που κάνει τα πάντα να δείχνουν σωστά από τη στιγμή που τα φοράς. Μου αρέσει που αυτή η καμπάνια γιορτάζει το να νιώθεις άνετα, ελεύθερα και sexy με τους δικούς σου όρους. Μερικές φορές, το πιο sexy πράγμα είναι μια γυναίκα απλώς να υπάρχει».
Η καμπάνια «βγήκε» παγκοσμίως στις 9 Μαρτίου, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων Calvin Klein και on line. Πολλοί… «χάζεψαν» αντικρίζοντας την Ντακότα και δικαίως.
