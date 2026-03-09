Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

DECO

/

Mediterraneo: Kάτι από… Ποζιτάνο στις νέες αφίξεις της H&M Home

Mediterraneo: Kάτι από… Ποζιτάνο στις νέ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Kίτρινα λεμόνια και η γιορτή της ανοιξιάτικης φύσης με απλά είδη για το σπίτι

Το ορμητικό διακοσμητικό trend από τα δημοφιλή Ιταλικά θέρετρα, τη φύση και τα χρώματα της Μεσογείου δεσπόζει στις καινούριες προτάσεις διακόσμησης της H&M Home.

Οι καρποί όπως τα λεμόνια που έχουν συνδεθεί με την παραδοσιακή αισθητική στο γραφικό Ποζιτάνο καθώς και άλλα φρούτα και λαχανικά, κοσμούν διάφορα είδη.

Τα μαξιλαράκια που μπορείτε να προσθέσετε στο καθιστικό ανανεώνοντάς το με μια κίνηση, είναι φτιαγμένα από αισιόδοξα εμπριμέ μοτίβα ή στολίζονται με embroidery, δηλαδή με ανάγλυφο κέντημα. Συνδυασμένα με παραδοσιακές ρίγες και «ανεβαστικές» μονοχρωμίες χαρίζουν εύκολα ένα touch άνοιξης στο σπίτι.

Όπως θα δείτε στις εικόνες, στις νέες αφίξεις περιλαμβάνονται και αρωματικά χώρου, εκδόσεις, αφίσεις, βάζα, μπολ, κηροπήγια στο ίδιο mood.

Ειδήσεις Τώρα

Εσείς ψάξατε για «Napoleon» jacket; Χαρίζει μια… ροκιά στο εαρινό ντύσιμο

Η πρώτη αθλήτρια πρέσβειρα της Uniqlo είναι η tennis star Εμμα Ραντουκάνου

Chloe, Παρίσι: Η Οπρα με crop jacket και το… «Μικρό σπίτι στο λιβάδι»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags H&M Home Διακόσμηση
Best View
Deco
["H&M Home ","\u0394\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc\u03c3\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7"]
823586
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View