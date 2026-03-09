Mediterraneo: Kάτι από… Ποζιτάνο στις νέες αφίξεις της H&M Home

Το ορμητικό διακοσμητικό trend από τα δημοφιλή Ιταλικά θέρετρα, τη φύση και τα χρώματα της Μεσογείου δεσπόζει στις καινούριες προτάσεις διακόσμησης της H&M Home.

Οι καρποί όπως τα λεμόνια που έχουν συνδεθεί με την παραδοσιακή αισθητική στο γραφικό Ποζιτάνο καθώς και άλλα φρούτα και λαχανικά, κοσμούν διάφορα είδη.

Τα μαξιλαράκια που μπορείτε να προσθέσετε στο καθιστικό ανανεώνοντάς το με μια κίνηση, είναι φτιαγμένα από αισιόδοξα εμπριμέ μοτίβα ή στολίζονται με embroidery, δηλαδή με ανάγλυφο κέντημα. Συνδυασμένα με παραδοσιακές ρίγες και «ανεβαστικές» μονοχρωμίες χαρίζουν εύκολα ένα touch άνοιξης στο σπίτι.