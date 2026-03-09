Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εσείς ψάξατε για «Napoleon» jacket; Χαρίζει μια… ροκιά στο εαρινό ντύσιμο

Εσείς ψάξατε για «Napoleon» jacket; Χαρί...
Μπακοπούλου Άντυ
Το στρατιωτικό πανωφόρι που κάνει θεαματική επιστροφή, πρωταγωνιστώντας στο διεθνές street style

Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα trench και uitility coats της φετινής άνοιξης, μαζί με σακάκια παντός τύπου και oversized δερμάτινα, οι fashionistas βάζουν σε περίοπτη θέση τα λεγόμενα πανωφόρια «Napoleon». Ανήκουν στην κατηγορία των στρατιωτικών- mlilitary jackets και τις περασμένες δεκαετίες λατρεύτηκαν από τους rock stars. Mε έμπνευση τη στολή του στρατηγού Ναπολέοντα, αυτό το must have piece ταυτίστηκε για παράδειγμα με τον θρυλικό Μάικλ Τζάκσον αλλά και τον μοναδικό Φρέντι Μέρκιουρι.

Tα διασημότερα περιοδικά, που κάνουν λόγο για μεγάλο comeback του Napoleon, επισημαίνουν πως είχε γίνει μεγάλη τάση και μεταγενέστερα, τη δεκαετία του 2000. Η μοναδικά επιδραστική Κέιτ Μος το φόρεσε στο μουσικό φεστιβάλ  Glastonbury το 2005. Εκανε αίσθηση στον οίκο Balmain το 2009 και στη Burberry το 2010.

Mαικλ Τζάκσον στα eighties και μοντέλο σ...

Mαικλ Τζάκσον στα eighties και μοντέλο στο Παρίσι πριν δυο δεκαετίες

Ο Φρέντι Μέρκιουρι

Ο Φρέντι Μέρκιουρι

Για το φετινό εαρινό βεστιάριο, το υποστηρίζει φανατικά πάντως ο οίκος Alexander Mc Queen. Στο TikTok ολοένα και πληθαίνουν τα βιντεάκια με οδηγίες «How to style Napoleon jacket» ενώ στο Instagram αφθονεί στο street style των τελευταίων ημερών. Εννοείται το εντοπίσαμε και στις πολυεθνικές «αλυσίδες» σε μεταβατικά υφάσματα για τις ανοιξιάτικες ψύχρες, σε βαμβακερά, τζιν, ακόμα και τύπου λινό.

Alexander Mc Queen, spring/summer 2026

Alexander Mc Queen, spring/summer 2026

Alexander Mc Queen, spring/summer 2026

Alexander Mc Queen, spring/summer 2026

Ann Demeulemeester, spring/summer 2026

Ann Demeulemeester, spring/summer 2026

Dior Men, spring/summer 2026

Dior Men, spring/summer 2026

Οι λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ο ψηλός λαιμός, οι επωμίδες, τα γαρνιρίσματα γύρω από τα σταυρωτά κουμπιά ενώ το μήκος είναι κοντό κυρίως. Yποστηρίζει σιλουέτες που υπογραμμίζουν τη μέση.  Μπορείτε να το επιλέξετε σε εντυπωσιακή, «στολισμένη» εκδοχή ή πιο αφαιρετικό. Η μικροσκοπική ηθοποιός Τζένα Ορτέγκα το φόρεσε front row στον οίκο Dior επιλέγοντας την αμάνικη μορφή γιλέκου.

Τζένα Ορτέγκα, Dior front row

Τζένα Ορτέγκα, Dior front row

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Stradivarius

Stradivarius

Stradivarius

Stradivarius

Bershka

Bershka

Bershka

Bershka

Bershka

Bershka

