Εσείς ψάξατε για «Napoleon» jacket; Χαρίζει μια… ροκιά στο εαρινό ντύσιμο

Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα trench και uitility coats της φετινής άνοιξης, μαζί με σακάκια παντός τύπου και oversized δερμάτινα, οι fashionistas βάζουν σε περίοπτη θέση τα λεγόμενα πανωφόρια «Napoleon». Ανήκουν στην κατηγορία των στρατιωτικών- mlilitary jackets και τις περασμένες δεκαετίες λατρεύτηκαν από τους rock stars. Mε έμπνευση τη στολή του στρατηγού Ναπολέοντα, αυτό το must have piece ταυτίστηκε για παράδειγμα με τον θρυλικό Μάικλ Τζάκσον αλλά και τον μοναδικό Φρέντι Μέρκιουρι.

Tα διασημότερα περιοδικά, που κάνουν λόγο για μεγάλο comeback του Napoleon, επισημαίνουν πως είχε γίνει μεγάλη τάση και μεταγενέστερα, τη δεκαετία του 2000. Η μοναδικά επιδραστική Κέιτ Μος το φόρεσε στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury το 2005. Εκανε αίσθηση στον οίκο Balmain το 2009 και στη Burberry το 2010.