Μιλάνο street looks: «Εσκισαν» τα cargo jackets με balloon και lingerie φούστες

Τα κους κους για τις πασαρέλες και τους guest stars σε Gucci, Armani, Dolce e Gabbana, Bottega Veneta εν όψει fall/ winter 2026-2027 δεν έχουν ακόμα ησυχάσει.

Στην ιταλική μητρόπολη της μόδας, το Μιλάνο όμως, μεγάλο ενδυματολογικό ενδιαφέρον ξεσήκωσαν οι παρουσίες στους δρόμους. Τα πιο επιδραστικά trends εκφράστηκαν αναμφίβολα στο street style μαγνητίζοντας τα βλέμματα και τις κάμερες. Τι συμπεράναμε;

Πραγματικός «χαμός» με τα λεγόμενα cargo ή utility jackets. Tα πανωφόρια με τις εξωτερικές τσέπες, τα φερμουάρ, τα τρουκς σε ανανεωμένες σιλουέτες και σχήματα ήταν η νούμερο 1 επιλογή πριν καταφθάσει για τα καλά η άνοιξη. Οι κοκέτες τα επέλεξαν με σηκωμένους λαιμούς ή ανδρόγυνους γιακάδες πουκαμίσου, σε δέρμα, σουέντ, χοντρά βαμβακερά και τα «πάντρεψαν» με ιδιαίτερες φούστες, κυρίως με τις λεγόμενες bubble ή balloon ή με αιθέριες lingerie. Σαν δεύτερη επιλογή styling είδαμε τα straight jeans και τα πολύ φαρδιά παντελόνια με τα πιετάκια.