Μιλάνο street looks: «Εσκισαν» τα cargo jackets με balloon και lingerie φούστες

Τι φορέθηκε περισσότερο στους δρόμους την Εβδομάδα Μόδας που μόλις τελείωσε
Τα κους κους για τις πασαρέλες και τους guest stars σε Gucci, Armani, Dolce e Gabbana, Bottega Veneta εν όψει fall/ winter 2026-2027 δεν έχουν ακόμα ησυχάσει.
Στην ιταλική μητρόπολη της μόδας, το Μιλάνο όμως, μεγάλο ενδυματολογικό ενδιαφέρον ξεσήκωσαν οι παρουσίες στους δρόμους. Τα πιο επιδραστικά trends εκφράστηκαν αναμφίβολα στο street style μαγνητίζοντας τα βλέμματα και τις κάμερες. Τι συμπεράναμε;
Πραγματικός «χαμός» με τα λεγόμενα cargo ή utility jackets. Tα πανωφόρια με τις εξωτερικές τσέπες, τα φερμουάρ, τα τρουκς σε ανανεωμένες σιλουέτες και σχήματα ήταν η νούμερο 1 επιλογή πριν καταφθάσει για τα καλά η άνοιξη. Οι κοκέτες τα επέλεξαν με σηκωμένους λαιμούς ή ανδρόγυνους γιακάδες πουκαμίσου, σε δέρμα, σουέντ, χοντρά βαμβακερά και τα «πάντρεψαν» με ιδιαίτερες φούστες, κυρίως με τις λεγόμενες bubble ή balloon ή με αιθέριες lingerie. Σαν δεύτερη επιλογή styling είδαμε τα straight jeans και τα πολύ φαρδιά παντελόνια με τα πιετάκια.
Οι φούστες που σουρώνουν, φουσκώνουν, κλοσάρουν αναδείχθηκαν τελικά ως το key item των τελευταίων ημερών μέσα και έξω από τα shows. Eπίσης χάρη στην μεγάλη απήχηση του οίκου Prada ο κόσμος στο Μιλάνο κάνει μοναδικούς συνδυασμούς χρωμάτων τους οποίους αλλού δεν βλέπουμε!
Ο τόνος sky blue, το ροζ, το πράσινο και το κίτρινο είχαν την τιμητική τους. Καμπαρντίνες σε ουδέτερους τόνους αλλά και λιτά σακάκια υπήρξαν χωρίς να κάνουν την έκπληξη ενώ κυκλοφόρησαν πολλά μακριά γάντια που επέβαλε διεθνώς ο Pierpaolo Piccioli στον Balenciaga.
Η διάσημη Ιταλίδα fashion guru Anna dello Ruso δήλωσε εύστοχα «Δεν έχω χρόνο πάω στα bars, πάω στα shows» φορώντας total «στολή» Prada βεβαίως.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr