To αξεπέραστο «Game of Thrones» πάει σινεμά, ετοιμάζεται καταιγιστικό prequel

H επική, ιστορική σειρά φαντασίας «Game of Thrones»θα αποκτήσει κινηματογραφικό prequel, εξέλιξη που έχει ενθουσιάσει τους fans της.

Όπως έχει συμβεί και με άλλες μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες στο παρελθόν, θα δοκιμαστεί και στο σινεμά. Η Warner Bros θα μας γυρίσει 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πολύκροτης τηλεοπτικής παραγωγής του HBO, με επίκεντρο την κατάκτηση του Γουέστερος από τον Αίγκον Ταργκάριεν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, η ταινία φιλοδοξεί να έχει το μέγεθος μιας θεαματικής υπερπαραγωγής τύπου «Dune» και θα αφηγείται την ενοποίηση έξι από τα επτά βασίλεια.

Το σενάριο έχει αναλάβει ο Μπο Γουίλιμον, γνωστός από το «House of Cards| και το «Andor», βασισμένο στο φανταστικό σύμπαν που δημιούργησε ο George R. R. Martin με τη σειρά βιβλίων «A Song of Ice and Fire». Την ίδια στιγμή, το HBO φέρεται να αναπτύσσει και ξεχωριστή τηλεοπτική σειρά με αφετηρία την ίδια ιστορική περίοδο του Γουέστερος.