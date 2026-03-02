Φλας στην παρουσίαση του αστυνομικού βιβλίου «Τάματα», της «δικής μας» Γιώτας Κοντογεωργοπούλου

Οι ομιλίες και οι παρουσίες της εκδήλωσης που προκάλεσε συνωστισμό στο «Μηχανουργείο»

Γεμάτο κόσμο το «Μηχανουργείο» για την παρουσίαση του νέου βιβλίου της συγγραφέως και διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου. Με τίτλο «Τάματα» και εντυπωσιακό κίτρινο εξώφυλλο με κηρήθρα μελισσών, προσέλκυσε ακροατές από τον δημοσιογραφικό χώρο, εκπροσώπους των τοπικών αρχών, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας της πόλης. Ανάμεσά τους ήταν μάλιστα ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Δημαράς και η συντροφιά των στενών φίλων και συμμαθητών της λογοτέχνιδας. Η γνωστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Ηρώ, αγαπημένη, παιδική φίλη της Γιώτας διάβασε αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από τα «Τάματα» που μετέφεραν γλαφυρά το κοινό στην πασχαλινή Κέρκυρα με τους Επιταφίους, τις Φιλαρμονικές και τους μπότηδες. Σύμφωνα με την πρώτη ομιλήτρια, την ποιήτρια Πόπη Αλιβιζάτου, η ιστορία ξεδιπλώνεται δίχως βιασύνη, επιμένοντας στο συναίσθημα. Το γιορτινό κλίμα – μέσα από πλήρη εικόνα περιβάλλοντος- διαταράσσεται από τη δολοφονία ενός αγοριού. Η υπόθεση έχει πτυχές αιμομιξίας, εκμετάλλευσης γυναικών, κοινωνικής ανοχής αλλά και bullying.

O εκδότης Χάρης Νικολακάκης (εκδόσεις Bell) μίλησε μέσω οθόνης για ένα «αστυνομικό μυθιστόρημα με ελληνική ατμόσφαιρα». Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Μάγνης χαρακτήρισε τη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου οξυδερκή, γενναία και ατίθαση σαν προσωπικότητα. Το τρίτο της μυθιστόρημα, που είναι και το ωριμότερο έργο της ως τώρα, διαθέτει χειμαρρώδες κείμενο και στρατηγική πλοκή με ελεγχόμενο σχέδιο. Μάλιστα έκανε και επαινετική αναφορά για την επιλογή της ευρύτερης περιοχής μας ως σκηνικό καθώς «πάσα γη μάρτυρας εγκλήματος». Επιπλέον, την παρουσίασε ως ταλέντο της άξιας τοπικής δημοσιογραφικής κοινότητας και της Ενωσης Συντακτών (EΣΗΕΠΗΝ).