Βραβεία πληρωμάτων: Οι φετινοί «πρωταθλητές»- που μάγεψαν κοινό και επιτροπή- σε εικόνες

Τα πληρώματα υψηλών επιδόσεων ανέβηκαν στο βάθρο: Σχεδόν 30 ομάδες διεκδίκησαν διακρίσεις στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι, σύμφωνα με την καθιερωμένη απονομή.

Ο λόγος για τα γκρουπ που χαρίζουν στο θεσμό ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακρίνονται σε παιχνίδια, «Κρυμμένο Θησαυρό» και κυρίως εντυπωσιάζουν στην Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής. Η αρμόδια επιτροπή αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης στο Royal τα βραβεία, τα οποία προσπαθήσαμε να συνδέσουμε με φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στις 190 συμμετοχές των 50.000 ατόμων που «βγήκαν» στο δρόμο, ένα 15% πασχίζει για την αναβάθμιση με μεράκι, φαντασία, πρωτοτυπία και τεχνικά κατορθώματα. Αν προσθέσουμε και άλλα τόσα πληρώματα με φροντισμένες μεταμφιέσεις….φθάνουμε με αισιοδοξία στο 1/3 της πομπής.

Ακολουθούν πειστήρια για τις συμμετοχές που «έσκισαν» σε σοδειά τιμητικών αγαλματιδίων. Όπως θα δείτε το πλήρωμα 88 π.χ. κατέκτησε 7 βραβεία- ανάμεσά τους 5 πρωτιές! Επιπλέον οι μονοχρωμίες στη μεταμφίεση ολοένα κερδίζουν έδαφος…