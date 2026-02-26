Βραβεία πληρωμάτων: Οι φετινοί «πρωταθλητές»- που μάγεψαν κοινό και επιτροπή- σε εικόνες

Κορυφαίες συμμετοχές «Εν λευκώ», «Παρασαdali», «Ταγεράκια», «Bootique Hotel», «Malakia», «Λευκέδες» κ.α
Τα πληρώματα υψηλών επιδόσεων ανέβηκαν στο βάθρο: Σχεδόν 30 ομάδες διεκδίκησαν διακρίσεις στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι, σύμφωνα με την καθιερωμένη απονομή.
Ο λόγος για τα γκρουπ που χαρίζουν στο θεσμό ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακρίνονται σε παιχνίδια, «Κρυμμένο Θησαυρό» και κυρίως εντυπωσιάζουν στην Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής. Η αρμόδια επιτροπή αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης στο Royal τα βραβεία, τα οποία προσπαθήσαμε να συνδέσουμε με φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στις 190 συμμετοχές των 50.000 ατόμων που «βγήκαν» στο δρόμο, ένα 15% πασχίζει για την αναβάθμιση με μεράκι, φαντασία, πρωτοτυπία και τεχνικά κατορθώματα. Αν προσθέσουμε και άλλα τόσα πληρώματα με φροντισμένες μεταμφιέσεις….φθάνουμε με αισιοδοξία στο 1/3 της πομπής.
Ακολουθούν πειστήρια για τις συμμετοχές που «έσκισαν» σε σοδειά τιμητικών αγαλματιδίων. Όπως θα δείτε το πλήρωμα 88 π.χ. κατέκτησε 7 βραβεία- ανάμεσά τους 5 πρωτιές! Επιπλέον οι μονοχρωμίες στη μεταμφίεση ολοένα κερδίζουν έδαφος…
-Το αιθέριο γκρουπ 18 «Εν λευκώ» με το vintage style και τις απίθανες λεπτομέρειες κέρδισε 1ο Πρωτότυπης Αμφίεσης, 1ο Πρωτότυπου Καπέλου, 1ο Καλλιτεχνικής Μάσκας, 1ο Μικροκατασκευών Χειρός, 1ο Αυτοφωτιστείτε, 2ο Παρουσίας Παρέλασης, 4ο Λαβάρου
-Το παραμυθένιο και αρτίστικο 90 «Παρασαdali» 1ο Καλλιτεχνικής Αμφίεσης, 1ο Καλλιτεχνικού Καπέλου, 1ο Μικροκατασκευών δρόμου, 1ο Λαβάρου, 2ο Μασκαράτας, 3ο Αυτοφωτιστείτε
-«Bootique Hotel»: Το ονομαστό 94, μασκαρεμένο σε στοιχειωμένο ξενοδοχείο φαντασμάτων με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά, street show με κινησιολογία και παντομίμα στην παρέλαση, πέτυχε 1ο Παρουσίας Παρέλασης , 10 Μακιγιάζ, 1ο Αρματος.
-Το 106 «Ταγεράκια» των πάντα ευρηματικών αδελφών Ασημακόπουλου, που καταχειροκροτήθηκε με χορογραφία και street show την Κυριακή, κέρδισε 1ο Κωμικής Αμφίεσης, 1ο Κωμικού Καπέλου, 3ο Παρουσίας Παρέλασης, 3ο Μικροκατασκευών δρόμου
-Το εξαιρετικό και ποικιλλόμορφο 97 «Malakia» παρέλαβε 1ο Σατιρικής Αμφίεσης, 1ο Σατιρικού Καπέλου, 1ο Μασκαράτας, 2ο Μικροκατασκευών Δρόμου, 2ο Λαβάρου, 4ο Παρουσίας Παρέλασης, 4ο Αρματος
-Το super stylish 60 «Λευκέδες» με τα φουτουριστικά και γυάλινα στοιχεία, καταρχήν βρήκε τον «Κρυμμένο Θησαυρό», ενώ κατέκτησε 1ο Γενικής Βαθμολογίας, 3ο Καλλιτεχνικής Αμφίεσης, 3ο Καλλιτεχνικού Καπέλου, 4o Παρουσίας Παρέλασης
-Το πάντα θεαματικό και υψηλής αισθητικής 222, με θέμα «Pop Pierrot» αποκόμισε 2ο Αρματος, 2ο Καλλιτεχνικής Αμφίεσης, 2ο Καλλιτεχνικής Μάσκας, 3ο Λαβάρου
- Το πανέξυπνο και διασκεδαστικό 73 «ΑποβλακωMMEνοι» κέρδισε 2ο Αυτοφωτιστείτε, 2ο Σατιρικής Αμφίεσης, 2ο Σατιρικού Καπέλου
-Το εντυπωσιακό σε ασπρόμαυρο και χρυσό, 210 «Chess me if you can» με επικεφαλής τον Ορέστη Λιακόπουλο πήρε 2ο Αυτοφωτιστείτε, 2ο Καλλιτεχνικού Καπέλου, 5ο Παρουσίας Παρέλασης, 5ο Μικροκατασκευών Χειρός
-Το καθιερωμένο στην πολιτική σάτιρα γκρουπ 40 «Η σιωπή των αρνιών» παρέλαβε 1ο Σατιρικής Μάσκας, 3ο Σατιρικής Αμφίεσης, 3ο Σατιρικού Καπέλου
-Το πολύ χαριτωμένο 61 «Μωρή Κοντούλα Λεμονιά» κέρδισε 2ο Πρωτότυπης Μάσκας, 3ο Κωμικού Καπέλου και 1ο Βραβείο Παιχνιδιών Cubeez
-Το πολύχρωμα vintage 142 «La Sousouryela» πέτυχε 5ο Παρέλασης, 2ο Μικροκατασκευών Χειρός, 3ο Μασκαράτας και γενικό έπαινο αμφίεσης
-Στο χαρούμενο και retro 33 «Dolce Vita» 2ο Κωμικής Αμφίεσης, 4ο Μικροκατασκευών δρόμου
-Στο ξεχωριστό 239 «Αταξία» που μεγαλούργησε στη χειροτεχνία 2ο Πρωτότυπης Αμφίεσης, 2ο Πρωτότυπου Καπέλου
-To πάντα πληθωρικό 15+31+183 «Ένα φρούτο που λαχταράει λάδι:Αχ.. λάδι» διακρίθηκε με 3ο Βραβείο Αρματος
- Το ιδιαίτερο 49 «Βαρ-όνοι» κέρδισε 2ο Κωμικού Καπέλου, 4ο Μασκαράτας
- Το 72 Imago πήρε 1ο Πρωτότυπης Μάσκας
-Το 17 «Του κεφαλιού μας» πήρε 3ο πρωτότυπου καπέλου
Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης για πιο μεμονωμένα βραβεία και επαίνους τα πληρώματα 59 «Kαγκελάριοι», 249 «Ολοι πρόβατα γίναμε», 16 «Φανφαρόνοι Ασοι», 190 «Μουρλέν Rouge», 95 Carnivalis Stellarum νερό + φωτιά, 137 «Japunk», 237 «Πέρλα Πορσελάνα», 176 «Η γλώσσα του Μαρκήσιου ντε Σαντ», 11 «Deliciοus Patrilicius», 160 «Xατσεψούτ», 10 «Βασιλικοί», 272 «Αγώνες Πείνας» 45 «ΑΙ στο διάστημα».
* φωτογραφίες Βασίλης Παπαιωάννου, Δήμος Πατρέων, facebook
Το 79-259 «Ρεντικολόροι» περιορίστηκε σε γενικό έπαινο αμφίεσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr