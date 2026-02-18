Tελετή λήξης για τη νεολαία, καταφθάνει ο trapper με τη μάσκα, Sicario

Τον τελευταίο χρόνο είναι περιζήτητος, συνεργάστηκε με Αργυρό και Snik, ενώ τραγούδησε στο Παναθηναικό Στάδιο
Οι μεγαλύτεροι ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε τον Sicario, ο νεαρόκοσμος όμως τον ξέρει καλά.
Σήμα κατατεθέν του η μάσκα, καθώς επιμένει να μην αποκαλύπτει το πρόσωπό του.
Το βράδυ της τελευταίας Κυριακής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στο τεράστιο υπαίθριο party που εξελίσσεται στο Μώλο για την Τελετή Λήξης (9 μ.μ.) θα ερμηνεύσει τα δημοφιλέστερα hits του. Ακούσματα pop- trap που έχουν συνδεθεί με το εν λόγω αστέρι της Panik Records.
Γεννήθηκε στην Αλσατία της Γαλλίας και αποκαλύφθηκε καλλιτεχνικά εδώ και μια τριετία ως ταλέντο του διαδικτύου. Φημολογείται πως ονομάζεται Γιώργος Μαντάς ενώ ακόμα και η ηλικία του δεν είναι βέβαιη. Το πρώτο του άλμπουμ, με 12 κομμάτια, κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 από την Panik.Tα τραγούδια «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα» έχουν μεγάλη απήχηση. Το «Φωτιά»μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίο τραγούδι για το 2025 στο Spotify.
Επιπλέον, έχει στο ενεργητικό του τη μοναδική συνεργασία ονόματι «Paradiso» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον SNIK. Τον περασμένο Σεπτέμβριο στη συναυλία προς τιμήν του Στέλιου Καζαντζίδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τραγούδησε το άσμα «Όταν βλέπετε να κλαίω» μπροστά σε 30.000 θεατές.
Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας επισημαίνει πως προμηνύεται ένα live – εμπειρία καθώς ο Sicario μετράει πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές.
Όπως λέει ως τραγουδοποιός και στιχουργός πίσω από το προσωπείο του στην «Κούκλα» που θα ακούσουμε στο Μώλο της Αγίου Νικολάου:
«Hey μωρό μου που νομίζεις ότι πας
Hey, εσύ φτιαγμένη είσαι για μενα μην ξεχνάς/ Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα
Σαν κούκλα, ζωγραφιά, είσαι σαν ψέμα…»
