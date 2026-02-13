Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Oι αθλητικές μπαλαρίνες πρωταγωνιστούν στο street style των μητροπόλεων της μόδας

Oι αθλητικές μπαλαρίνες πρωταγωνιστούν σ...
Θεωρείται το μεταβατικό must- have παπούτσι με το που θα βγάλουμε τις χειμερινές μπότες

«Ωρίμασε» και κυκλοφορεί ευρύτερα στην αγορά και στο street style του εξωτερικού το trend της αθλητικής μπαλαρίνας.

Τα διασημότερα περιοδικά γράφουν και ξαναγράφουν για το εν λόγω υπόδημα με τους όρους «Mary Jane trainers, ballet sneakers ή sneakerinas.

Eίναι η τρίτη σαιζόν που δημοφιλή labels -πολυτελή αλλά και προσιτής κατανάλωσης – συστήνουν να δοκιμάσουμε αυτόν τον τύπο παπουτσιού. Την αρχή έκαναν παλιότερα Miu Miu και Simone Rocha ώστε μετά η ιδέα να περάσει στους αθλητικούς κολοσσούς (Nike, Puma κ.α.) και σήμερα να ανθεί στα πολυκαταστήματα.

Street style

Street style

Street style

Street style

Τα πιο επιδραστικά style icons όπως Μπέλα Xαντίντ, Εμιλι Ραταζκόβσκι, Τζένιφερ Λόρενς τα υιοθέτησαν με χαρά. Kάνουν θραύση και σε TikTok και Instagram. Αλλωστε συνδυάζουν την άνεση και πρακτικότητα των snekers με την κομψή χάρη της μπαλαρίνας, ολοκληρώνοντας ενημερωμένα outfits όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σύμφωνα με τίτλο της Vogue άλλωστε, «Ballet Flats Should Be Paired With Everything». Και το GQ όμως αναρωτιέται «Are Ballet Sneakers the Next Big Footwear Wave?».

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Puma

Puma

Ειδικά την άνοιξη του 2026 θεωρούνται πολύ πιο «προχωρημένη» επιλογή από κλασικές μπαλαρίνες, πολυφορεμένα μοκασίνια και συμβατικά αθλητικά. Στολίζονται με κορδέλες, λάστιχα, μπαρέτες ενώ οι σόλες ενδέχεται να είναι λεπτές αλλά και πιο φαρδιές.

 

Acne

Acne

Vivaia

Vivaia

Gucci

Gucci

Louis Vuiton

Louis Vuiton

Cos, Bottega Veneta, Miu Miu, Marni

Cos, Bottega Veneta, Miu Miu, Marni

Simone Rocha

Simone Rocha

Stradivarius

Stradivarius

Zara

Zara

Zara

Zara

#tags Παπούτσια Ανοιξιάτικη μόδα
