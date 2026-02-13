Oι αθλητικές μπαλαρίνες πρωταγωνιστούν στο street style των μητροπόλεων της μόδας

«Ωρίμασε» και κυκλοφορεί ευρύτερα στην αγορά και στο street style του εξωτερικού το trend της αθλητικής μπαλαρίνας.

Τα διασημότερα περιοδικά γράφουν και ξαναγράφουν για το εν λόγω υπόδημα με τους όρους «Mary Jane trainers, ballet sneakers ή sneakerinas.

Eίναι η τρίτη σαιζόν που δημοφιλή labels -πολυτελή αλλά και προσιτής κατανάλωσης – συστήνουν να δοκιμάσουμε αυτόν τον τύπο παπουτσιού. Την αρχή έκαναν παλιότερα Miu Miu και Simone Rocha ώστε μετά η ιδέα να περάσει στους αθλητικούς κολοσσούς (Nike, Puma κ.α.) και σήμερα να ανθεί στα πολυκαταστήματα.