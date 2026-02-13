Oι αθλητικές μπαλαρίνες πρωταγωνιστούν στο street style των μητροπόλεων της μόδας

Θεωρείται το μεταβατικό must- have παπούτσι με το που θα βγάλουμε τις χειμερινές μπότες
«Ωρίμασε» και κυκλοφορεί ευρύτερα στην αγορά και στο street style του εξωτερικού το trend της αθλητικής μπαλαρίνας.
Τα διασημότερα περιοδικά γράφουν και ξαναγράφουν για το εν λόγω υπόδημα με τους όρους «Mary Jane trainers, ballet sneakers ή sneakerinas.
Eίναι η τρίτη σαιζόν που δημοφιλή labels -πολυτελή αλλά και προσιτής κατανάλωσης – συστήνουν να δοκιμάσουμε αυτόν τον τύπο παπουτσιού. Την αρχή έκαναν παλιότερα Miu Miu και Simone Rocha ώστε μετά η ιδέα να περάσει στους αθλητικούς κολοσσούς (Nike, Puma κ.α.) και σήμερα να ανθεί στα πολυκαταστήματα.
Street style
Street style
Τα πιο επιδραστικά style icons όπως Μπέλα Xαντίντ, Εμιλι Ραταζκόβσκι, Τζένιφερ Λόρενς τα υιοθέτησαν με χαρά. Kάνουν θραύση και σε TikTok και Instagram. Αλλωστε συνδυάζουν την άνεση και πρακτικότητα των snekers με την κομψή χάρη της μπαλαρίνας, ολοκληρώνοντας ενημερωμένα outfits όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σύμφωνα με τίτλο της Vogue άλλωστε, «Ballet Flats Should Be Paired With Everything». Και το GQ όμως αναρωτιέται «Are Ballet Sneakers the Next Big Footwear Wave?».
Adidas
Adidas
Adidas
Adidas
Adidas
Puma
Ειδικά την άνοιξη του 2026 θεωρούνται πολύ πιο «προχωρημένη» επιλογή από κλασικές μπαλαρίνες, πολυφορεμένα μοκασίνια και συμβατικά αθλητικά. Στολίζονται με κορδέλες, λάστιχα, μπαρέτες ενώ οι σόλες ενδέχεται να είναι λεπτές αλλά και πιο φαρδιές.
Acne
Vivaia
Gucci
Louis Vuiton
Cos, Bottega Veneta, Miu Miu, Marni
Simone Rocha
Stradivarius
Zara
Zara
