Aπό 26/2 «Βυσσινόκηπος» δια χειρός Εκτορα Λυγίζου, με Αμαλία Μουτούση και Υβόννη Μαλτέζου

Το κύκνειο άσμα του Τσέχωφ ξαναπαίζεται στο Εθνικό Θέατρο μετά από 41 χρόνια
Το εμβληματικό αριστούργημα ««Ο Βυσσινόκηπος» θα κάνει πρεμιέρα 26 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται από τα πλέον αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού Αντον Τσέχωφ.
Ξαναπαρουσιάζεται από το Εθνικό μετά από 41 ολόκληρα χρόνια σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Η ανακοίνωση έχει ήδη εξάψει το ενδιαφέρον στους κόλπους των θεατρόφιλων της Αθήνας αλλά και πανελλαδικά.
Η διάσημη ιλαροτραγωδία- όπως τη θεωρούσε ο συγγραφέας- ανεβαίνει σε μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη με θέμα την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξορκίσει τον τρόμο της αβύσσου και των κοινωνικών αλλαγών
Οι ιδιοκτήτες του Βυσσινόκηπου, πνιγμένοι στα χρέη και στις αυταπάτες τους, αρνούνται να δεχτούν πως το κτήμα χάνεται και πως ο κόσμος γύρω, τους ξεπερνά. Όπως, λίγο πολύ, και όλα τα πρόσωπα του έργου, επιλέγουν να γαντζωθούν από την ξεγνοιασιά μιας αιώνιας παιδικότητας, αναβάλλοντας πεισματικά την ενηλικίωσή τους.
Ο φαινομενικά ρεαλιστικός λόγος και –κατ’ επέκταση– κόσμος του Τσέχωφ είναι στην ουσία του ένα περίπλοκο, σχεδόν μαξιμαλιστικό λεκτικό και ηχητικό σύμπαν, όπου συνυπάρχουν σε μια ζηλευτή αρμονία κοινότοπες καθημερινές συζητήσεις, βαθυστόχαστοι συλλογισμοί, κρυφές σκέψεις, πυρετώδεις εσωτερικοί μονόλογοι, ποιήματα και τραγούδια, ακατάληπτα μουρμουρητά, καθησυχαστικά γνώριμοι αλλά και απειλητικά ανοίκειοι ήχοι του φυσικού περιβάλλοντος.
Συντελεστές
Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος
Σκηνικά: Μυρτώ Λάμπρου
Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη
Μουσική σύνθεση – Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη
Συνεργασία στην κίνηση – Χορογραφία: Δημήτρης Μυτιληναίος
Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης
Σχεδιασμός ήχου: Brian Coon
Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια
Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Βλασσοπούλου
Σχεδιασμός μακιγιάζ – κομμώσεων: Ιωάννα Λυγίζου
Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Μπίζα
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Κλίνης, Σοφία Κόκκαλη, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου*, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου*, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Πατσιάνη, Φοίβος Συμεωνίδης
*Σε διπλή διανομή
