Aπό 26/2 «Βυσσινόκηπος» δια χειρός Εκτορα Λυγίζου, με Αμαλία Μουτούση και Υβόννη Μαλτέζου

Το εμβληματικό αριστούργημα ««Ο Βυσσινόκηπος» θα κάνει πρεμιέρα 26 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται από τα πλέον αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου και κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού Αντον Τσέχωφ.

Ξαναπαρουσιάζεται από το Εθνικό μετά από 41 ολόκληρα χρόνια σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Η ανακοίνωση έχει ήδη εξάψει το ενδιαφέρον στους κόλπους των θεατρόφιλων της Αθήνας αλλά και πανελλαδικά.

Η διάσημη ιλαροτραγωδία- όπως τη θεωρούσε ο συγγραφέας- ανεβαίνει σε μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη με θέμα την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να εξορκίσει τον τρόμο της αβύσσου και των κοινωνικών αλλαγών