Μετά την Κάλλας, η Πιρότσι: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για την αναβίωση της ιστορικής «Μήδειας»

H Nαπολιτάνα coloratura soprano, Αννα Πιρότσι- Anna Pirozzi, μια πριμαντόνα παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα υποδυθεί τη «Μήδεια» στην Επίδαυρο.

Ο λόγος για την πολυαναμενόμενη αναβίωση της όπερας «Μήδεια» του 1961, με υλικά τού σήμερα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσα από τα βιβλία σκηνοθεσίας του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη, καθώς και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που σώζεται από τις θρυλικές παραστάσεις της Κάλλας στην Επίδαυρο, θα επιχειρηθεί μια ανασύνθεση της παράστασης, όπως την παρουσίασαν οι μυθικοί εκείνοι καλλιτέχνες που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό.

Το ραντεβού έχει δοθεί στις 20 Ιουνίου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και η προπώληση μόλις ξεκίνησε.

Για την ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής του 1961 ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης στελεχώνει μια νέα δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από τους Παναγή Παγουλάτο (σκηνοθεσία), Λίλη Πεζανού (σκηνικά), Τότα Πρίτσα (κοστούμια) και Χρήστο Τζιόγκα (φωτισμοί).

Πέρα από την Ιταλίδα υψίφωνο θα εμφανιστούν ο Ζαν-Φρανσουά Μπορράς ως Ιάσων, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στον ρόλο του Κρέοντα, η Αλίσα Κολόσοβα ως Νέρις και η Δανάη Κοντόρα στον ρόλο της Γλαύκης.