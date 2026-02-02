Μετά την Κάλλας, η Πιρότσι: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για την αναβίωση της ιστορικής «Μήδειας»

Στις 20/6 στην Επίδαυρο θα αναβιώσει η αξέχαστη όπερα που άφησε εποχή
H Nαπολιτάνα coloratura soprano, Αννα Πιρότσι- Anna Pirozzi, μια πριμαντόνα παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα υποδυθεί τη «Μήδεια» στην Επίδαυρο.
Ο λόγος για την πολυαναμενόμενη αναβίωση της όπερας «Μήδεια» του 1961, με υλικά τού σήμερα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσα από τα βιβλία σκηνοθεσίας του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη, καθώς και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που σώζεται από τις θρυλικές παραστάσεις της Κάλλας στην Επίδαυρο, θα επιχειρηθεί μια ανασύνθεση της παράστασης, όπως την παρουσίασαν οι μυθικοί εκείνοι καλλιτέχνες που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό.
Το ραντεβού έχει δοθεί στις 20 Ιουνίου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και η προπώληση μόλις ξεκίνησε.
Για την ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής του 1961 ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης στελεχώνει μια νέα δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από τους Παναγή Παγουλάτο (σκηνοθεσία), Λίλη Πεζανού (σκηνικά), Τότα Πρίτσα (κοστούμια) και Χρήστο Τζιόγκα (φωτισμοί).
Πέρα από την Ιταλίδα υψίφωνο θα εμφανιστούν ο Ζαν-Φρανσουά Μπορράς ως Ιάσων, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στον ρόλο του Κρέοντα, η Αλίσα Κολόσοβα ως Νέρις και η Δανάη Κοντόρα στον ρόλο της Γλαύκης.
Θυμίζουμε πως το 1961, η Μαρία Κάλλας δέχθηκε την πρόσκληση του ιδρυτικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωστή Μπαστιά να ερμηνεύσει «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ένα χρόνο μετά την πρώτη της εμφάνιση στο αργολικό θέατρο με τη «Νόρμα».
Η Μήδεια –την οποία ο Κερουμπίνι πρωτοπαρουσίασε το 1797 στο Παρίσι– είναι μια από τις όπερες που η Κάλλας επανασύστησε στο κοινό του 20ού αιώνα, ήδη από το 1953 στη Φλωρεντία.
Ο κύκλος της θρυλικής αυτής παραγωγής ολοκληρώνεται το 1962 στη Σκάλα του Μιλάνου, όπου το απαιτητικό ιταλικό κοινό αποθέωσε όχι μόνο τη Μαρία Κάλλας –στην τελευταία εμφάνισή της στον ρόλο αυτό– , αλλά όλους τους συντελεστές της παραγωγής.
Τιμές εισιτηρίων: €15, €25, €30, €45, €55, €60, €80, €90, €100, €110, €120, €150, €180, €200
Φοιτητικό: €25, Παιδικό από €20
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στις 12.00, από τα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700), καθημερινά 9.00-21.00), τα Εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και την www.more.com.
