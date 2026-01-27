Βαγγέλης Λιόλιος και Προμηθέας στο «βάθρο» της Καλλιπάτειρας, φλας στο πληθωρικό event

Ηταν όλοι εκεί! Κοσμοπλημμύρα και μηνύματα ενότητας και κοινωνικής προσφοράς στο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος και η ομάδα του Προμηθέα ήταν οι βασικοί τιμώμενοι της λαμπερής βραδιάς. Η πρόεδρος του σωματείου και πρέσβειρα στην Ευρώπη για τον Αθλητισμό και το Ευ Αγωνίζεσθαι Κατερίνα Π. Παναγοπούλου ήταν όπως πάντα παρούσα, στο πλευρό της συντονίστριας του τοπικού παραρτήματος Μαρίας Μανουσάκη- Μαλλιώρη.

Κανείς δεν έλειψε από το κατάμεστο Privilege Event House το περασμένο σαββατόβραδο. Η πληθωρικότητα της διοργάνωσης αντανακλά την εντυπωσιακή απήχησή της. Η κ. Μανουσάκη αναφέρθηκε στη χρηστή διαχείριση με γνώμονα το κοινό καλό για το συνάνθρωπο και επισήμανε πως η προσοχή της Καλλιπάτειρας έχει στραφεί στην ανάπλαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Επί σκηνής ως απονεμητές και εκπρόσωποι των αρχών βρέθηκαν ο αναπλ. περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, οι αντιπεριφερειάρχες Άννα Μαστοράκου, Γεωργία Ντάτσικα, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η δημοτ. σύμβουλος Μάχη Σιώρου, η πολιτευτής Ολυμπία Λόη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Θεόδωρος Λουλούδης, ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Παναγιώτης Βασιλείου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μάκης Κατσίγιαννης, η πρώην ευρωβουλευτής Μένη Μαλλιώρη.