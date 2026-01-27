Βαγγέλης Λιόλιος και Προμηθέας στο «βάθρο» της Καλλιπάτειρας, φλας στο πληθωρικό event

To Aχαιών Αγάπης Γεύμα απέδειξε και φέτος τη δημοτικότητα και τη διεισδυτικότητα στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης
Ηταν όλοι εκεί! Κοσμοπλημμύρα και μηνύματα ενότητας και κοινωνικής προσφοράς στο «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος και η ομάδα του Προμηθέα ήταν οι βασικοί τιμώμενοι της λαμπερής βραδιάς. Η πρόεδρος του σωματείου και πρέσβειρα στην Ευρώπη για τον Αθλητισμό και το Ευ Αγωνίζεσθαι Κατερίνα Π. Παναγοπούλου ήταν όπως πάντα παρούσα, στο πλευρό της συντονίστριας του τοπικού παραρτήματος Μαρίας Μανουσάκη- Μαλλιώρη.
Κανείς δεν έλειψε από το κατάμεστο Privilege Event House το περασμένο σαββατόβραδο. Η πληθωρικότητα της διοργάνωσης αντανακλά την εντυπωσιακή απήχησή της. Η κ. Μανουσάκη αναφέρθηκε στη χρηστή διαχείριση με γνώμονα το κοινό καλό για το συνάνθρωπο και επισήμανε πως η προσοχή της Καλλιπάτειρας έχει στραφεί στην ανάπλαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
Επί σκηνής ως απονεμητές και εκπρόσωποι των αρχών βρέθηκαν ο αναπλ. περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, οι αντιπεριφερειάρχες Άννα Μαστοράκου, Γεωργία Ντάτσικα, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, η δημοτ. σύμβουλος Μάχη Σιώρου, η πολιτευτής Ολυμπία Λόη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Θεόδωρος Λουλούδης, ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Παναγιώτης Βασιλείου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μάκης Κατσίγιαννης, η πρώην ευρωβουλευτής Μένη Μαλλιώρη.
Η κ. Παναγοπούλου παρέλαβε δώρα του Πανεπιστημίου Πατρών από τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα αλλά και μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες του Προμηθέα όπως και φανέλα με τις συλλογικότητες του «Good Athlete, Better Person». Επιπλέον, ο αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος της χάρισε την πρόσφατη έκδοση «Ο Κύκλος των Μουσείων» για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.
Το live πρόγραμμα (με ένα υπέροχο ρεπερτόριο) ανέλαβαν οι ερμηνευτές Γρηγόρης Πετράκος και Μυρτώ Καμβυσίδη. Προσφέρθηκε πλούσιο μενού του Privilege, μαζί με κρασιά Achaia Clauss και «Κοτρότσος».
Παρουσιάστρια ήταν η δημοσιογράφος Αντυ Μαγνησαλή.
Sold out ήταν η λαχειοφόρος με δώρα από τοπικές επιχειρήσεις και καταστήματα. Δημοπρατήθηκαν πίνακας με την προτομή της Καλλιπάτειρας του ζωγράφου Δημήτριου Ταλαγάνη καθώς και δυο κοσμήματα που δώρισε ο συλλέκτης Ηλίας Γκέκας του των Gkekas Antiques.Τα δύο φλουριά της πίτας προσέφεραν το κοσμηματοπωλείο Mέντης και η εταιρεία Anek Lines / Superfast Ferries.
Σε όλους τους παρευρισκομένους δόθηκαν καραμέλες από τη πατρινή εταιρεία la vita, καλλυντικά της Nuxe και Caudalie (από το φαρμακείο Απόστολου Τέκου).
Το στολισμό των τραπεζιών ετοίμασε το ανθοπωλείο «Θεοφίλη». Χειροποίητες τσάντες από την Ελένη Γέμου πήραν οι καλεσμένοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Περιείχαν τοπικά προϊόντα και χειροποίητες καρφίτσες από την Αντωνία Αντωνακοπούλου και χειροποίητο γούρι ροδιού από την Άντζελα Λιόνα.
Από το δημοφιλές event δεν έλειψαν πρόσωπα από καθιερωμένους φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και αντιπρόσωποι των media. Το φινάλε της βραδιάς έγινε παραδοσιακά στην χορευτική πίστα.
φωτογραφίες ΦΑΥΣΤΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
*Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των: Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, ΕΣΠΦΑΑΠ, Εθνικής Τράπεζας, ΑLPHA BANK και Προμηθέα. Ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας το thebest.gr
Spring trends 2026: Balloon, 3D, κόκκινο και ροζ κερδίζουν την πρωτοκαθεδρία
Το comeback του Χάρι Στάιλς, «σκίζει» το single Aperture και ετοιμάζεται παγκόσμια τουρνέ
Eπανεκκίνηση για την Κιάρα Φεράνι: Αφού αθωώθηκε, χρίστηκε ταχύτατα ambassador της Guess
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr