Eπανεκκίνηση για την Κιάρα Φεράνι: Αφού αθωώθηκε, χρίστηκε ταχύτατα ambassador της Guess

Τέλος καλό, όλα καλά;

Guess icon λίγες μέρες μετά την αθώωσή της για το σκάνδαλο Pandoro στο δικαστήριο, η influencer- φαινόμενο από την Κρεμόνα ανακηρύχθηκε μόλις πρέσβειρα της καμπάνιας Guess για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. H 38χρονη Κιάρα Φεράνι θέλει να αφήσει πίσω της όχι μόνο τα μπερδέματα με το νόμο αλλά και το «ντόρο» του διαζυγίου της, ώστε να επανακάμψει με θετικό πρόσημο στο προσκήνιο της μόδας.

Στην εκστρατεία της Guess δείχνει δροσερή και χαμογελαστή σαν κοριτσάκι. Μάλιστα βγάζει το σουτιέν της για να αναδείξει αποκλειστικά το σκούρο τζιν του αμερικάνικου label. Επίσης λανσάρει γαλάζιο ζακετάκι ή νεανικά καλοκαιρινά φορέματα και σύνολα καθώς και τσάντες. Μην ξεχνάτε πως σε αυτό το ρόλο διαδέχεται καλλονές ambassadors όπως η Κλόντια Σίφερ.