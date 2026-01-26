Eπανεκκίνηση για την Κιάρα Φεράνι: Αφού αθωώθηκε, χρίστηκε ταχύτατα ambassador της Guess

Η Ιταλίδα influencer βιάζεται να ανατρέψει τις εντυπώσεις από τις σκοτεινές μέρες του σκανδάλου Pandoro
Τέλος καλό, όλα καλά;
Guess icon λίγες μέρες μετά την αθώωσή της για το σκάνδαλο Pandoro στο δικαστήριο, η influencer- φαινόμενο από την Κρεμόνα ανακηρύχθηκε μόλις πρέσβειρα της καμπάνιας Guess για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. H 38χρονη Κιάρα Φεράνι θέλει να αφήσει πίσω της όχι μόνο τα μπερδέματα με το νόμο αλλά και το «ντόρο» του διαζυγίου της, ώστε να επανακάμψει με θετικό πρόσημο στο προσκήνιο της μόδας.
Στην εκστρατεία της Guess δείχνει δροσερή και χαμογελαστή σαν κοριτσάκι. Μάλιστα βγάζει το σουτιέν της για να αναδείξει αποκλειστικά το σκούρο τζιν του αμερικάνικου label. Επίσης λανσάρει γαλάζιο ζακετάκι ή νεανικά καλοκαιρινά φορέματα και σύνολα καθώς και τσάντες. Μην ξεχνάτε πως σε αυτό το ρόλο διαδέχεται καλλονές ambassadors όπως η Κλόντια Σίφερ.
Ο επικεφαλής co- founder της εταιρείας, Paul Marciano, αναφέρει σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε τη Chiara Ferragni ως το πρόσωπο της καινούριας μας καμπάνιας. Η ενέργειά της, η αυθεντικότητά της και το αδιαμφισβήτητο στιλ της ενσαρκώνουν απόλυτα τη γυναίκα Guess και το πνεύμα της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 -εμφανίσεις με αυτοπεποίθηση, ευέλικτες, εκλεπτυσμένες και ξεκάθαρα σύγχρονες».
Η ίδια η Κιάρα σε ανάρτηση στο Instagram έγραψε «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Guess που πίστεψε σε μένα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο και που μου έδωσε αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία να ξεκινήσω ξανά επαγγελματικά». Αλλωστε, ουδέποτε είχε αποδεχθεί το μπλέξιμο με το νόμο, αποκαλώντας το επικοινωνιακό λάθος. Την τελευταία 15ετία εξελίχθηκε σε πασίγνωστη επιχειρηματία με παγκόσμια ακτινοβολία, βάση το Μιλάνο και μητέρα δυο παιδιών. Ηταν η πρώτη στην κατηγορία της που έγινε εξώφυλλο στη Vogue και πέτυχε τέτοια αναγνωρισιμότητα.
