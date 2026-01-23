Μάικλ Φασμπέντερ: Ποδήλατο και χαλαρωτικό «arte di vivere» στην Πάρμα της Ιταλίας

Πριν τον δούμε ως πατριάρχη των Κένεντι στο Netflix, γιορτάζει την επέτειο 110 χρόνων της Aqua di Parma

Ραντεβού στην Πάρμα με τον Μάικλ Φασμπέντερ. Λίγο πριν τον απολαύσουμε στο ρόλο του πατριάρχη της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι σε πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix, ο διάσημος ηθοποιός υιοθετεί το «arte di vivere- την τέχνη του να ζεις» των γειτόνων μας Ιταλών. Ο 48χρονος Γερμανο- Ιρλανδός γόης επιλέχθηκε ως πρεσβευτής της ιστορικής εταιρείας αρωμάτων και δερμάτινων ειδών Aqua di Parma. Το label ιδρύθηκε το 1916 από τον αριστοκράτη Carlo Magnani και φέτος γιορτάζει την 11οη επέτειό του, ενταγμένο στον πανίσχυρο όμιλο LVMH. Ο Φασμπέντερ (που ήταν υποψήφιος για 2 Οσκαρ, 4 Bafta, 3 Χρυσές Σφαίρες) λατρεύει ούτως ή άλλως τη Μεσόγειο: Εχει μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία με τη σύζυγό του ηθοποιό Αλίσια Βισκάντερ.