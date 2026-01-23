Μάικλ Φασμπέντερ: Ποδήλατο και χαλαρωτικό «arte di vivere» στην Πάρμα της Ιταλίας

Πριν τον δούμε ως πατριάρχη των Κένεντι στο Netflix, γιορτάζει την επέτειο 110 χρόνων της Aqua di Parma
Ραντεβού στην Πάρμα με τον Μάικλ Φασμπέντερ.
Λίγο πριν τον απολαύσουμε στο ρόλο του πατριάρχη της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι σε πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix, ο διάσημος ηθοποιός υιοθετεί το «arte di vivere- την τέχνη του να ζεις» των γειτόνων μας Ιταλών. Ο 48χρονος Γερμανο- Ιρλανδός γόης επιλέχθηκε ως πρεσβευτής της ιστορικής εταιρείας αρωμάτων και δερμάτινων ειδών Aqua di Parma.
Το label ιδρύθηκε το 1916 από τον αριστοκράτη Carlo Magnani και φέτος γιορτάζει την 11οη επέτειό του, ενταγμένο στον πανίσχυρο όμιλο LVMH. Ο Φασμπέντερ (που ήταν υποψήφιος για 2 Οσκαρ, 4 Bafta, 3 Χρυσές Σφαίρες) λατρεύει ούτως ή άλλως τη Μεσόγειο: Εχει μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία με τη σύζυγό του ηθοποιό Αλίσια Βισκάντερ.
Τι κάνει λοιπόν στη γραφική Πάρμα; Λανσάρει το καινούριο άρωμα Colonia Il Profumo Millesimato, του αρωματοποιού Alexis Dadier, με ευωδιαστή βάση τα λουλούδια Ylang-Ylang της τροπικής Μαδαγασκάρης. Μαζί με ιταλικό περγαμόντο, σαγκουίνι, γκρέιπφρουτ, δεντρολίβανο, και φύλλα πορτοκαλιάς, η φιάλη διαφημίζεται ως φίλτρο… καλοπέρασης. Ο Μάικλ Φασμπέντερ βολτάρει πεζός στα σοκάκια ή κάνει ποδήλατο (αυτό της εξοχής με το καλάθι), χαίρεται τον τέλειο espresso χαιρετώντας τον barista αλλά και το aperitivo της παρέας στην πλατεία. Ψεκάζεται, παραλουθεί τον κόσμο να διαβάζει χαλαρά την πρωινή του εφημερίδα και ψωνίζει τα πιο μυρωδάτα λεμόνια του μανάβη. Οι κινήσεις, οι παύσεις και το βλέμμα του εκφράζουν μια ενστικτώδη κατανόηση του ιταλικού τρόπου ζωής.
«Η λεπτότητα, η ομορφιά και η φινέτσα βρίσκονται στην απλότητα. Για μένα, αυτό είναι η Ιταλία και ο ιταλικός τρόπος ζωής. Εκφράζεται μέσα από το φαγητό, τον πολιτισμό και την τέχνη. Το Colonia της Acqua di Parma αιχμαλωτίζει ακριβώς αυτή την ουσία σε ένα άρωμα. Είναι μια πραγματική αντανάκλαση της κληρονομιάς και του τόπου που γεννήθηκε», αναφέρει ο γοητευτικός star.
Η κινηματογραφική καμπάνια στην ιστορική πόλη της ιταλικής αρωματοποιίας και επιτομή του slow living μας κάνει να ζηλεύουμε τέτοιες στιγμές. Με τίτλο «The Art of Living Italian» υποκλίνεται στις μικρές καθημερινές συνήθειες. Γυρίστηκε από τη Βρετανίδα σκηνοθέτιδα Talia Collis ενώ τις φωτογραφίες υπογράφει ο Brett Lloyd έτσι ώστε να κυριαρχεί το συναίσθημα. Συμμετέχει επίσης η Sabrina Impacciatore- η Ιταλίδα ηθοποιός της κωμωδίας The White Lotus -αντιπροσωπεύοντας την αμεσότητα και τη ζεστασιά στη συμπεριφορά και τη νοοτροπία των Ιταλών.
*Το άρωμα Colonia Il Profumo Millesimato ως σύμβολο της ιστορίας της ιταλικής κομψότητας αποτελεί μια διαφορετική επιλογή για τους κυρίους, κόντρα στα πιο διαδομένα και εμπορικά luxury brands. Ως δώρο στον αγαπημένο σας, ξεχωρίζει γιατί δεν είναι κάτι που το βρίσκεις «παντού»…
