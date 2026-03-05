Back to Top
Ροζ που ιριδίζει στα ανοιξιάτικα νύχια, η trendy «chrome» εικόνα βασιλεύει

Ροζ που ιριδίζει στα ανοιξιάτικα νύχια, ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Oι ανανεωμένοι τόνοι του ροζ έχουν γεμίσει αυτές τις μέρες Instagram και TikTok

Το πάντα χαριτωμένο ροζ χρώμα κατορθώνει να είναι πάντα επίκαιρο την άνοιξη.

Φέτος όμως, δεν λανσάρεται σε μινιμαλιστική ballet μορφή, αλλά εμφανίζεται πιο glam, fun και δυναμικό. Στο διαδίκτυο διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε για τα «Rose Water Chrome Nails».

Πρόκειται για μανικιούρ που παίζει με τη διαφάνεια, την metallic και glossy υφή. Είναι αποτέλεσμα βερνικιών ημιδιάφανων, περλέ ή της τεχνικής με σκόνη. Ετσι επιτυγχάνεται μια σχεδόν ιριδίζουσα, υγρή μορφή της επιφάνειας του νυχιού.

Ταιριάζει πολύ σε αμυγδαλωτά αλλά και κοντά νύχια (οβάλ και τετράγωνα).

 ημι9διαφάνεια και λάμψη πιο fun εκδοχή του ροζ,  σκόνη, που δίνει στην Στα περιοδικά θεωρείται η «Ultimate Y2K Beauty Trend».

