Ροζ που ιριδίζει στα ανοιξιάτικα νύχια, η trendy «chrome» εικόνα βασιλεύει

Το πάντα χαριτωμένο ροζ χρώμα κατορθώνει να είναι πάντα επίκαιρο την άνοιξη.

Φέτος όμως, δεν λανσάρεται σε μινιμαλιστική ballet μορφή, αλλά εμφανίζεται πιο glam, fun και δυναμικό. Στο διαδίκτυο διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε για τα «Rose Water Chrome Nails».

Πρόκειται για μανικιούρ που παίζει με τη διαφάνεια, την metallic και glossy υφή. Είναι αποτέλεσμα βερνικιών ημιδιάφανων, περλέ ή της τεχνικής με σκόνη. Ετσι επιτυγχάνεται μια σχεδόν ιριδίζουσα, υγρή μορφή της επιφάνειας του νυχιού.