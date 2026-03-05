Ροζ που ιριδίζει στα ανοιξιάτικα νύχια, η trendy «chrome» εικόνα βασιλεύει

Oι ανανεωμένοι τόνοι του ροζ έχουν γεμίσει αυτές τις μέρες Instagram και TikTok
Το πάντα χαριτωμένο ροζ χρώμα κατορθώνει να είναι πάντα επίκαιρο την άνοιξη.
Φέτος όμως, δεν λανσάρεται σε μινιμαλιστική ballet μορφή, αλλά εμφανίζεται πιο glam, fun και δυναμικό. Στο διαδίκτυο διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε για τα «Rose Water Chrome Nails».
Πρόκειται για μανικιούρ που παίζει με τη διαφάνεια, την metallic και glossy υφή. Είναι αποτέλεσμα βερνικιών ημιδιάφανων, περλέ ή της τεχνικής με σκόνη. Ετσι επιτυγχάνεται μια σχεδόν ιριδίζουσα, υγρή μορφή της επιφάνειας του νυχιού.
Ταιριάζει πολύ σε αμυγδαλωτά αλλά και κοντά νύχια (οβάλ και τετράγωνα).
ημι9διαφάνεια και λάμψη πιο fun εκδοχή του ροζ, σκόνη, που δίνει στην Στα περιοδικά θεωρείται η «Ultimate Y2K Beauty Trend».
