Ηρθε η άνοιξη στον Dior: Λάμψη, ροζ, βερικοκί και μέντα με τη Ντέβα Κασέλ

Η πολυδιαφημισμένη make up σειρά Spring 2026 Ultra Glow έχει έμπνευση τα candy shops
Τη φετινή άνοιξη, ο Peter Philips creative & image director της Dior Beauty, επέλεξε τόνους που παραπέμπουν σε καραμέλες, γλειφιτζούρια και τσίχλες.
Με 2 limited edition παλέτες σκιών και το υπέρλαμπρο Dior Lip Glow σε girly αποχρώσεις να γυαλίζει όσο ποτέ, μας ανεβάζει μεμιάς τη διάθεση.
Το μοντέλο και ηθοποιός Ντέβα Κασέλ- στα βήματα της μαμάς της Μόνικα Μπελούτσι- ενσαρκώνει το σύγχρονο, ολόδροσο πρόσωπο της ομορφιάς. Πρωταγωνιστεί το ροζ σε πολλές εκδοχές -16 αποχρώσεις Ultra Pink για τα χείλη με τις 3 γυαλάδες Juicy, Sparkly, Glaze. Το συγκεκριμένο gloss εγγυάται high shine αποτέλεσμα 24 ωρών, ενυδάτωση και όψη καθρέφτη και plumping ενώ συνδυάζεται με αντίστοιχα χρώματα στα μάτια.
Παράλληλα, προτείνεται το The Ultra Mint Look που περιλαμβάνει ένα μοναδικό lip balm σκιές σε βεραμάν και γήινους τόνους αλλά και ένα blush stick για τα ζυγωματικά σε ροδακινί.
Στην καμπάνια η Ντέβα κάθεται σε ένα τραπέζι που παραπέμπει σε γλυκιές λιχουδές αλλά είναι τα προιόντα της Dior Beauty στις πιατέλες!
