Ηρθε η άνοιξη στον Dior: Λάμψη, ροζ, βερικοκί και μέντα με τη Ντέβα Κασέλ

Τη φετινή άνοιξη, ο Peter Philips creative & image director της Dior Beauty, επέλεξε τόνους που παραπέμπουν σε καραμέλες, γλειφιτζούρια και τσίχλες.

Με 2 limited edition παλέτες σκιών και το υπέρλαμπρο Dior Lip Glow σε girly αποχρώσεις να γυαλίζει όσο ποτέ, μας ανεβάζει μεμιάς τη διάθεση.

Το μοντέλο και ηθοποιός Ντέβα Κασέλ- στα βήματα της μαμάς της Μόνικα Μπελούτσι- ενσαρκώνει το σύγχρονο, ολόδροσο πρόσωπο της ομορφιάς. Πρωταγωνιστεί το ροζ σε πολλές εκδοχές -16 αποχρώσεις Ultra Pink για τα χείλη με τις 3 γυαλάδες Juicy, Sparkly, Glaze. Το συγκεκριμένο gloss εγγυάται high shine αποτέλεσμα 24 ωρών, ενυδάτωση και όψη καθρέφτη και plumping ενώ συνδυάζεται με αντίστοιχα χρώματα στα μάτια.